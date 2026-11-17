Thịt đà điểu VietOstrich được nhiều gia đình tin dùng

Được kiểm soát khép kín từ trang trại đến tay người tiêu dùng, thịt đà điểu VietOstrich của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) mang đến cho người nội trợ thêm một lựa chọn ngon miệng, bổ dưỡng và rõ nguồn gốc.

Món mới trong thực đơn gia đình

"Hôm nay ăn gì?" là câu hỏi quen thuộc mỗi ngày của người nội trợ. Khi đời sống ngày càng nâng cao, bữa cơm gia đình không chỉ cần ngon miệng mà còn phải cân đối dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Chị Phạm Thị Thu Hoài (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng không ngoại lệ. Với chị, mỗi lần đi chợ là một lần cân nhắc kỹ lưỡng.

"Nhà tôi có ông bà lớn tuổi với hai cháu nhỏ, nên khi đi chợ tôi luôn ưu tiên chọn thực phẩm tươi sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đây tôi từng ăn thịt đà điểu ở nhà hàng, thấy thịt rất mềm và ngon. Sau thấy siêu thị có bán thịt đà điểu đóng gói sẵn tiện lợi, nhãn mác rõ ràng, nên tôi mua về nấu thử", chị Hoài kể.

Điều khiến chị bất ngờ là thịt đà điểu dễ chế biến hơn nhiều so với hình dung. "Thịt đã được sơ chế sạch, mua về chỉ cần thái lát mỏng, ướp chút gia vị là có thể xào, áp chảo hay nấu lẩu đều rất ngon. Cả nhà ai cũng thích vì thịt mềm, ít mỡ, không có mùi khó chịu. Giờ mỗi tuần tôi đều nấu thịt đà điểu để đổi món cho cả nhà", chị chia sẻ.

Nhận định về nguyên liệu này, bà Hoàng Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Trường Dạy nghề Horex Nha Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới tại Việt Nam cho biết: "Thịt đà điểu có hàm lượng đạm cao (22,03g/100g), giàu sắt và vi chất thiết yếu nhưng hàm lượng chất béo (0,52g/100g) và cholesterol (26,02mg/100g).

Thành phần dinh dưỡng của thịt đà điểu rất phù hợp với xu hướng ẩm thực ít béo hiện nay. Dù thuộc nhóm thịt đỏ nhưng thịt đà điểu lại rất ít mỡ, thớ thịt mịn, mềm, có vị ngọt tự nhiên và dễ thấm gia vị, nên vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa nhẹ nhàng cho cơ thể".

Thịt đà điểu VietOstrich có thớ thịt đỏ tươi, mềm ngọt, dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn ngon cho bữa cơm gia đình

Cũng theo bà Tuyết, bên cạnh việc được biết đến như một món đặc sản tại các nhà hàng, khách sạn, người nội trợ hoàn toàn có thể lựa chọn nguồn thịt đà điểu VietOstrich của Khatoco để làm phong phú thực đơn gia đình hằng ngày.

Chỉ với những cách chế biến quen thuộc như xào, áp chảo, nướng, hấp, hầm, nấu canh, kho ăn cơm hay làm các món thịt nguội, thịt đà điểu vẫn giữ được độ mềm ngon đặc trưng, phù hợp với khẩu vị của mọi thành viên từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ.

Thịt đà điểu VietOstrich có thớ thịt đỏ tươi, mềm ngọt, dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn ngon cho bữa cơm gia đình

Quy trình sản xuất khép kín, truy xuất rõ nguồn gốc

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, sự an tâm của người tiêu dùng còn đến từ nguồn gốc minh bạch. Từ năm 2002, Khatoco đã tiên phong phát triển chăn nuôi đà điểu tại Khánh Hòa.

Sau gần 1/4 thế kỷ, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống trang trại nuôi đà điểu lớn bậc nhất trên cả nước, cùng chuỗi sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP xuyên suốt từ con giống, chăn nuôi, giết mổ đến chế biến và phân phối.

Trang trại đà điểu của Khatoco

"Chất lượng của sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, Khatoco áp dụng nghiêm ngặt quy trình kiểm soát '3 sạch' cho sản phẩm thịt đà điểu VietOstrich, hướng tới mục tiêu đưa thịt đà điểu trở thành thực phẩm quen thuộc, ngon, bổ dưỡng và đáng tin cậy trong bữa cơm của mọi gia đình Việt", bà Lê Thị Anh Thơ - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Khatoco khẳng định.

Cụ thể, với tiêu chí "trang trại sạch", đà điểu được nuôi trong môi trường bán tự nhiên thoáng đãng, sử dụng nguồn thức ăn là rau xanh, cám và nước uống sạch, hoàn toàn không sử dụng chất tăng trọng hay kháng sinh cấm.

Ở khâu "chế biến sạch", thịt được sơ chế trong môi trường đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp đông sâu ngay để giữ trọn vị ngọt cùng màu đỏ tươi tự nhiên.

Với "bảo quản sạch", sản phẩm được đóng gói hút chân không, có nhãn mác truy xuất rõ ràng và giữ lạnh xuyên suốt quá trình vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Hiện nay, sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm VietOstrich cùng nhiều hệ thống siêu thị lớn và đại lý bán lẻ trên toàn quốc.

Giữa rất nhiều lựa chọn mỗi ngày, thịt đà điểu VietOstrich là gợi ý đáng cân nhắc cho người nội trợ: ngon miệng, bổ dưỡng, dễ chế biến và an tâm về chất lượng. Câu hỏi "hôm nay ăn gì?" nhờ đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sản phẩm thịt đà điểu VietOstrich

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Thịt đà điểu VietOstrich • Hệ thống cửa hàng tại Khánh Hòa: - Ki-ốt A7/A8, Số 01 Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Số 23 Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa • Hệ thống phân phối toàn quốc: Các siêu thị GO!, LOTTE Mart, MM Mega Market, AEON, Co.opmart và gần 100 đại lý trên cả nước. • Hotline: 0793 655 755 | Website: vietostrich.com

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