Tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài thông thoáng sau khi ngầm hóa lưới điện - Ảnh: QUANG VINH

Đường phố thông thoáng sau ngầm hóa

Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai ngầm hóa lưới điện, đồng bộ với các dự án nâng cấp hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường sau khi hoàn thành các hạng mục di dời, chuyển đổi hệ thống điện đã có diện mạo thông thoáng hơn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, đoạn qua phường Trung Mỹ Tây và xã Bà Điểm (TP.HCM), công trình ngầm hóa toàn bộ lưới điện đã được hoàn thành, đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường. Với chiều dài khoảng 2,5km, đây là trục giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân khu vực.

Trước khi được chỉnh trang, hệ thống dây điện, cáp viễn thông trên tuyến đường tồn tại tình trạng chồng chéo, giăng mắc trên các trụ điện. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh.

Sau khi hoàn thành ngầm hóa, hệ thống dây dẫn được đưa xuống lòng đất, các tủ điện được bố trí đồng bộ, trả lại không gian phía trên thông thoáng hơn. Việc kết hợp giữa nâng cấp giao thông và cải tạo hạ tầng điện cũng giúp hạn chế tình trạng đào xới mặt đường nhiều lần, tránh ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Là cư dân sống trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, chị Dương Thị Thúy Nga (42 tuổi) cho biết trước đây dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, có lúc xe chạy ngang còn vướng vào dây. Sau khi đường được mở rộng và hệ thống điện được hạ ngầm, không gian trở nên sạch đẹp, thông thoáng hơn.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ trước khi ngầm hóa mạng lưới điện - Ảnh PHƯƠNG NHI

Không chỉ tại Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, một số tuyến đường khác ở TP.HCM cũng được sắp xếp lại hạ tầng điện. Trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, sau khi hoàn thành ngầm hóa lưới điện, ngành điện tiếp tục phối hợp với các đơn vị viễn thông tháo dỡ cáp thông tin và thu hồi những trụ điện không còn sử dụng.

Tương tự, tại đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, sau thời gian vướng mắc trong công tác di dời hạ tầng điện, toàn bộ các trụ điện cũ nằm giữa lòng đường đã được thu hồi vào tháng 10-2026. Việc giải phóng mặt bằng giúp tuyến đường trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện để hoàn thiện các hạng mục giao thông và chỉnh trang đô thị.

Phối hợp nhiều đơn vị để hạn chế gián đoạn điện

Để hoàn thành ngầm hóa lưới điện trên các tuyến đường đang khai thác, ngành điện phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ và an toàn. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ lưới điện nổi sang lưới điện ngầm phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân.

Theo đại diện EVNHCMC, một trong những thách thức lớn là tổ chức thi công đồng bộ với tiến độ nâng cấp giao thông, đồng thời duy trì nguồn điện ổn định. Ngành điện phải phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông và các đơn vị viễn thông để thống nhất phương án thi công, bố trí mặt bằng, lắp đặt thiết bị và chuyển đổi hệ thống dây dẫn.

Ông Trần Điền Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối EVNHCMC, cho biết các phương án chuyển đổi từ lưới điện nổi sang lưới ngầm được tính toán nhằm hạn chế số lần ngắt điện đấu nối. Mục tiêu là chỉ thực hiện việc ngắt điện một lần, giảm ảnh hưởng đến khách hàng.

Bên cạnh việc sắp xếp trình tự thi công, ngành điện còn áp dụng công nghệ live-line, tức sửa chữa và đấu nối trên lưới điện đang mang điện. Giải pháp này cho phép thực hiện một số công việc kỹ thuật mà không phải cắt điện toàn bộ khu vực, qua đó rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp điện.

Ở khâu triển khai, việc tiếp nhận mặt bằng và đưa hệ thống điện ngầm vào vận hành cũng được thực hiện theo từng bước. Ông Dương Chí Minh, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 5, cho biết sau khi tiếp nhận mặt bằng hào kỹ thuật từ Ban Giao thông, ngành điện tiến hành lắp đặt thiết bị, kéo cáp và vận hành song song lưới nổi với lưới ngầm.

Đồng bộ hệ thống tủ điện trên các tuyến đường sau khi ngầm hóa - Ảnh: QUANG VINH

Chỉ khi hệ thống lưới ngầm vận hành ổn định, đơn vị mới thực hiện chuyển đổi, đấu nối đồng hồ điện cho các hộ dân. Sau đó, các trụ điện cũ mới được thu hồi, với điều kiện dây thông tin và thiết bị phụ trợ của các đơn vị viễn thông đã được tháo dỡ, xử lý.

Trình tự này nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình thi công, đồng thời tránh tình trạng hệ thống điện đã được ngầm hóa nhưng trụ cũ vẫn tiếp tục tồn tại trên mặt đường.

Trong giai đoạn 2026-2030, cùng với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống điện, EVNHCMC tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công trình chỉnh trang, ngầm hóa lưới điện. Khi được thực hiện đồng bộ với nâng cấp giao thông và sắp xếp các hạ tầng kỹ thuật khác, những công trình này không chỉ cải thiện diện mạo từng tuyến đường mà còn góp phần hình thành không gian đô thị an toàn, thuận tiện và có tính kết nối hơn.

Đề án Ngầm hóa lưới điện TP.HCM kết hợp với ngầm hóa dây thông tin trên trụ điện giai đoạn đến năm 2020 của EVNHCMC là một trong những chương trình trọng điểm của Thành phố với tiêu chí bảo đảm an toàn trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện và dây thông tin, theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, nâng cao mỹ quan đô thị. Đề án trên được UBND TP.HCM thông qua và chính thức triển khai từ tháng 5-2011. Năm 2021, EVNHCMC phối hợp cùng các chủ đầu tư mương cáp viễn thông (Viettel, VNPT, FPT, SCTV, Tradincorp) đã hoàn thành 240 dự án ngầm hóa tại 195 tuyến đường (với khối lượng 1,25 km lưới điện trung thế và 1.736 km lưới điện hạ thế), hoàn tất ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường chính trong khu quận 1, quận 3 (trước đây). Tại khu vực các quận 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, và Gò Vấp (trước đây) đã ngầm hóa lưới trung thế đạt tỷ lệ 60%.