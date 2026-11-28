Bác sĩ Phạm Minh Ngọc thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Rối loạn cương dương vì đạp xe sai cách

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho hay tiếp nhận thăm khám cho nam bệnh nhân 31 tuổi, làm việc văn phòng, chưa có con, đến khám vì giảm ham muốn và rối loạn cương dương kéo dài 3 tháng. Người bệnh còn có cảm giác tê nhẹ đầu dương vật và đau âm ỉ vùng tầng sinh môn.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân đang chuẩn bị tham gia một giải đua xe đạp phong trào nên duy trì cường độ đạp xe road bike (xe đạp đường trường) 10-12 giờ mỗi tuần. Loại xe này sử dụng yên đua hẹp, cứng, khiến áp lực lên vùng đáy chậu có thể tăng khi người đạp duy trì tư thế trong thời gian dài.

Kết quả thăm khám ghi nhận testosterone toàn phần chỉ còn 5,2 nmol/l, thấp hơn mức sinh lý thông thường ở nam giới cùng độ tuổi. Các hormone LH và FSH cũng giảm.

Tinh dịch đồ cho thấy mật độ tinh trùng chỉ đạt 3 triệu/ml, thuộc mức thiểu tinh nặng. Siêu âm Doppler ghi nhận giảm tưới máu mạch máu thể hang dương vật.

Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn cương dương có thể liên quan đến nguyên nhân mạch máu, thần kinh do chèn ép vùng đáy chậu, trên nền suy sinh dục thứ phát.

Bác sĩ cũng ghi nhận yếu tố nghi ngờ ảnh hưởng của steroid đồng hóa từ sản phẩm bổ sung tăng cơ, đốt mỡ mà người bệnh tự sử dụng.

Sau khi đánh giá, bác sĩ yêu cầu người bệnh ngừng sản phẩm bổ sung không rõ nguồn gốc, tạm ngưng đạp xe trong 6 tuần để giảm chèn ép vùng đáy chậu. Khi tập luyện trở lại, bệnh nhân được hướng dẫn chuyển sang sử dụng yên xe không mũi, điều chỉnh tư thế và thời gian đạp xe phù hợp.

Do bệnh nhân chưa có con, bác sĩ không sử dụng testosterone ngoại sinh, mà lựa chọn hướng điều trị kích thích phục hồi hoạt động nội tiết nội sinh, kết hợp thuốc hỗ trợ cải thiện chức năng cương.

Sau 3 tháng, tình trạng tê vùng đáy chậu biến mất, testosterone phục hồi, điểm đánh giá chức năng cương tăng, mật độ tinh trùng cũng tăng lên.

Chèn ép mạch máu, thần kinh khi đạp xe kéo dài

Theo bác sĩ Ngọc, một trong những nguy cơ của môn đạp xe là áp lực cơ học lên vùng đáy chậu. Khi ngồi trên yên xe truyền thống, đặc biệt là loại yên đua hẹp, cứng và có phần mũi dài, trọng lượng phần thân trên có thể dồn trực tiếp lên khu vực này.

Lực ép kéo dài có thể chèn ép động mạch thẹn trong, làm giảm lưu lượng máu và lượng oxy đến mô cương thể hang.

Nếu tình trạng thiếu máu mô diễn ra kéo dài, có thể ảnh hưởng đến chức năng cương dương. Đồng thời sự chèn ép dây thần kinh thẹn có thể gây tê bì, giảm cảm giác ở dương vật và vùng sinh dục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy đạp xe không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sinh lý nam giới - Ảnh minh họa

Bác sĩ cũng chia sẻ nghiên cứu của Sommer và cộng sự (2001), Schrader và cộng sự (2002), sử dụng phương pháp đo áp lực oxy qua da quy đầu, cho thấy chỉ sau 3 phút ngồi trên yên xe đạp truyền thống, lượng máu đến dương vật có thể giảm 70-82%.

Chỉ số oxy qua da quy đầu giảm từ mức bình thường khoảng 60-70 mmHg xuống dưới 10-20 mmHg, phản ánh tình trạng giảm oxy đáng kể tại mô.

Ngoài ra, dữ liệu được dẫn từ nghiên cứu Massachusetts Male Aging Study (MMAS) cho thấy nam giới đạp xe trên 3 giờ mỗi tuần có nguy cơ rối loạn cương dương mức độ trung bình đến nặng cao hơn nhóm không đạp xe, với tỉ suất chênh OR 1,72.

Tình trạng tê bì vùng đáy chậu ở người đạp xe đường dài cũng được ghi nhận với tỉ lệ dao động 50-91%.

Chọn yên xe phù hợp, thay đổi tư thế khi đạp

Theo bác sĩ Ngọc, nam giới không cần từ bỏ môn đạp xe nhưng cần chú ý thời lượng, tư thế và trang bị để hạn chế áp lực lên vùng sinh dục.

Với người sử dụng yên xe tiêu chuẩn, nên kiểm soát thời gian đạp, tránh duy trì thời lượng trên 3 giờ mỗi tuần mà không có sự điều chỉnh tư thế và trang bị phù hợp. Khi đạp xe đường dài, cần chia nhỏ lộ trình, đứng lên khỏi yên khoảng 1-2 phút sau mỗi 10-15 phút đạp để giảm áp lực vùng đáy chậu.

Người đạp xe nên ưu tiên yên không mũi hoặc loại yên có rãnh thoát áp lực ở giữa. Chiều cao yên cũng cần được điều chỉnh phù hợp để trọng lượng cơ thể phân bổ lên hai ụ ngồi, thay vì dồn vào vùng đáy chậu.

Đặc biệt, nếu xuất hiện cảm giác tê bì, châm chích ở dương vật, bìu hoặc vùng tầng sinh môn kéo dài sau khi kết thúc buổi tập, nam giới không nên chủ quan.

Các biểu hiện như đau tức tinh hoàn, giảm ham muốn, khó đạt hoặc duy trì độ cương, mất hiện tượng cương tự phát buổi sáng kéo dài cũng cần được thăm khám chuyên khoa nam học.

Trường hợp đau tinh hoàn dữ dội đột ngột cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay để loại trừ xoắn tinh hoàn.

Đạp xe vẫn là môn thể thao có lợi cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng cách. Điều quan trọng là không chạy theo thời lượng hay thành tích mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.