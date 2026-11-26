Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire - Ảnh: Techcombank

Thể hiện cam kết của Techcombank trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire gia nhập Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từ năm 2022, ông Alex đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định và triển khai chiến lược tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường năng lực quản trị tài chính và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Khối Tài chính Kế hoạch đã thúc đẩy nhiều chương trình chuyển đổi quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, với chuyên môn sâu rộng về quản trị tài chính, quản lý vốn, hiệu quả kinh doanh và chiến lược tài chính. Trước khi gia nhập Techcombank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC ở Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển sự nghiệp của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire, đồng thời thể hiện cam kết của Techcombank trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo có năng lực quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tài chính hiện đại tại Việt Nam.

Việc luân chuyển lãnh đạo cấp cao cũng là một thông lệ quản trị được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng nhằm mở rộng năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới và đảm bảo tính kế thừa trong chiến lược phát triển dài hạn.

Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống" là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 19,1 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody's, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.