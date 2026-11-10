CEO Techcombank: Việt Nam cần nguồn vốn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank - Ảnh: Techcombank

VIFC được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng để kết nối dòng vốn toàn cầu

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đang được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng để kết nối dòng vốn toàn cầu với nhu cầu đầu tư ngày càng lớn của nền kinh tế, đồng thời mở ra vai trò mới cho các định chế tài chính trong nước.

Tính đến đầu tháng 11-2026, đã có 9 ngân hàng thương mại xúc tiến thủ tục thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, các ngân hàng này sẽ được phép thực hiện nhiều nghiệp vụ quốc tế như cho vay, bảo lãnh, phát hành trái phiếu quốc tế và giao dịch phái sinh với cơ chế linh hoạt hơn.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐĐH VIFC cũng đã nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy để trung tâm sớm có ngân hàng thành viên và phát sinh giao dịch thực tế ngay trong tháng 11-2026.

Tuy nhiên, việc tham gia VIFC đòi hỏi các tiêu chuẩn cao về năng lực tài chính và quản trị. Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, ngân hàng mẹ muốn thành lập ngân hàng con tại VIFC phải duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 3%, được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B, đồng thời có lãi liên tục trên cả báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất trong 5 năm liên tiếp.

Không chỉ cần vốn, Việt Nam cần năng lực cấu trúc vốn

CEO Techcombank: Việt Nam cần nguồn vốn để hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng - Ảnh: Fortune

Tại phiên thảo luận trọng tâm của Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank đã nhấn mạnh sức chống chịu của kinh tế Việt Nam trước những cú sốc toàn cầu.

Từ kịch bản phòng thủ với mức tăng trưởng GDP 5% hồi đầu năm trong bối cảnh giá dầu được dự báo leo thang, nền kinh tế Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP quý 3-2026 đạt tới 9,95% (cùng kỳ chỉ đạt 8,3%).

Trả lời phỏng vấn của Global Finance, CEO Techcombank cũng cho biết, động lực tăng trưởng của Việt Nam đang được thúc đẩy nhờ quyết tâm của Chính phủ. Xuất khẩu tăng 36% so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công tăng 46%, còn tiêu dùng nội địa tăng trưởng 13%.

Tuy nhiên để duy trì mục tiêu tăng trưởng dài hạn và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam buộc phải dịch chuyển từ mô hình dựa trên lao động chi phí thấp sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và hạ tầng.

"Để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi này, Việt Nam cần đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Techcombank, trong 5 năm tới, nền kinh tế cần khoảng 1.100 tỉ USD vốn đầu tư, trong đó khoảng 200-300 tỉ USD cần được huy động từ nước ngoài.

Đây cũng là một trong những trọng tâm mà Chính phủ đang thúc đẩy: thu hút thêm nguồn vốn quốc tế, cải thiện mức xếp hạng của Việt Nam trên thị trường quốc tế và phát triển thị trường vốn", trích lời ông Jens Lottner.

Tại phiên thảo luận trọng tâm của Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank đã nhấn mạnh sức chống chịu của kinh tế Việt Nam trước những cú sốc toàn cầu - Ảnh: Techcombank

Tuy nhiên, ông cho biết thêm, dòng vốn quốc tế đang bị cạnh tranh gay gắt bởi làn sóng đầu tư hàng ngàn tỉ USD vào các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, hay việc tổ chức Rating and Investment Information (R&I) của Nhật Bản nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ BB+ lên mức đầu tư BBB- (triển vọng ổn định) vào ngày 8-10-2026 là những tín hiệu rất tích cực.

Nhưng để dòng vốn 200-300 tỉ USD thực sự chảy vào Việt Nam, thị trường cần những định chế trung gian phù hợp cho các cơ hội đầu tư.

"Việt Nam đang có những cơ hội rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc xác định cơ hội đầu tư, mà còn ở cách cấu trúc chúng để phù hợp với khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của các nhà đầu tư quốc tế", CEO Techcombank nhận định.

Vai trò của các định chế tài chính tại VIFC

Theo ông Jens Lottner, việc hình thành và phát triển VIFC sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn cần thiết cho phát triển hạ tầng quốc gia, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10% - Ảnh: Techcombank

Các dự án hạ tầng quy mô lớn thường đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, trong khi hệ thống ngân hàng nội địa chủ yếu huy động vốn ngắn hạn. Đây là khoảng trống mà các định chế tài chính có thể tham gia bằng cách thu xếp vốn, quản lý rủi ro và kết nối các nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC.

Với cơ chế hoạt động được thiết kế cho các giao dịch tài chính xuyên biên giới, VIFC được kỳ vọng tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp cận đa dạng hơn các nguồn vốn quốc tế, bao gồm vay hợp vốn, phát hành trái phiếu quốc tế và các hình thức huy động vốn khác phục vụ nhu cầu tài trợ trung, dài hạn.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm tới triển vọng tăng trưởng của Việt Nam nhưng vẫn thận trọng với những rủi ro ở giai đoạn đầu của dự án như pháp lý, giải phóng mặt bằng hay thi công.

Đây là khoảng trống mà các tổ chức có kinh nghiệm thẩm định dự án, quản lý rủi ro và am hiểu thị trường nội địa có thể tham gia giải quyết thông qua việc khởi tạo khoản vay, thu xếp vốn và giám sát dòng tiền.

Khi dự án đi vào vận hành ổn định, các khoản tài trợ này có thể tiếp tục được cấu trúc thành các sản phẩm tài chính như trái phiếu hạ tầng kỳ hạn dài, chứng khoán hóa tài sản (ABS), quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), hoặc phân phối lại cho các nhà đầu tư phù hợp thông qua thị trường nợ thứ cấp.

Nhờ đó, các định chế tài chính có thể giải phóng hạn mức, phân tán rủi ro và tiếp tục tài trợ cho các dự án mới, cũng như mang đến các sản phẩm đã được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Đây là cách tiếp cận gần với mô hình originate-to-distribute (O2D). Mô hình này được xem là một trong những cơ chế giúp mở rộng quy mô thị trường vốn tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế.

Theo lãnh đạo Techcombank, đây cũng là một trong những năng lực mà ngân hàng đã đầu tư trong nhiều năm qua nhằm chuẩn bị cho các cơ hội kết nối dòng vốn quốc tế trong tương lai.

"Việc hình thành và phát triển VIFC sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn cần thiết cho phát triển hạ tầng quốc gia, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10%. Techcombank sẽ đóng góp năng lực và kinh nghiệm của mình vào quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tham gia, đóng góp vào quá trình hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời nỗ lực sớm thiết lập sự hiện diện tại trung tâm, phù hợp với các quy định và sự cho phép của cơ quan quản lý", ông Jens Lottner cho hay.

Từ hệ sinh thái tài chính toàn diện đến năng lực kết nối dòng vốn quốc tế

Theo ông Jens Lottner, ngân hàng đã đào tạo để khoảng 90% nhân sự ứng dụng AI vào công việc chỉ trong vòng 6 tháng - Ảnh: Techcombank

Trong số các ngân hàng đang chuẩn bị tham gia VIFC, Techcombank là một trong những tổ chức đã công bố các bước chuẩn bị liên quan đến kế hoạch thành lập ngân hàng thương mại do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại trung tâm.

Lợi thế của Techcombank nằm ở việc đã đầu tư nhiều năm vào các năng lực thị trường vốn, tư vấn huy động vốn, quản lý tài sản và hệ sinh thái dịch vụ tài chính - những lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với chức năng kết nối dòng vốn của một trung tâm tài chính quốc tế.

Đây cũng là kết quả của quá trình chuyển đổi mà ông Jens Lottner đề cập trong cuộc phỏng vấn với Global Finance. "Thành tựu quan trọng nhất chính là sự chuyển đổi từ một ngân hàng trở thành trung tâm của một hệ sinh thái tài chính tích hợp.

Ngày nay, hệ sinh thái của chúng tôi đã mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và sở hữu một trong những nền tảng công nghệ quản lý tài sản hàng đầu".

Bên cạnh đó, Techcombank tiếp tục củng cố năng lực tài chính và quản trị rủi ro. Tháng 10-2026, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành đã được phê duyệt, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến đạt khoảng 106.593 tỉ đồng, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tính đến cuối quý 3-2026, Techcombank cũng duy trì tỉ lệ an toàn vốn (CAR) khoảng 15% và tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,36%, thuộc nhóm ngân hàng có nền tảng vốn và chất lượng tài sản tích cực trên thị trường, tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn và các hoạt động có tính chất quốc tế cao hơn.

Giai đoạn 2026-2030, Techcombank tiếp tục đầu tư vào số hóa, dữ liệu, nhân tài với AI là năng lực trọng yếu giúp nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng ra quyết định và trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Jens Lottner, ngân hàng đã đào tạo để khoảng 90% nhân sự ứng dụng AI vào công việc chỉ trong vòng 6 tháng, và tối ưu hóa bằng các mô hình có chi phí chỉ bằng 1% nhưng giải quyết tốt tới 99% bài toán nghiệp vụ thực tế.

"JPMorgan được thành lập vào khoảng năm 1860 hay 1870, trong khi chúng tôi ra đời năm 1993 - tức là họ đi trước tới 130 năm.

Với AI, có lẽ họ chỉ mới bắt đầu trước chúng tôi vỏn vẹn 6 tháng. Chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn lúc này để đổi mới, bứt phá và tạo ra sự dịch chuyển thực sự trong quỹ đạo phát triển của đất nước", CEO Techcombank nói thêm.

Sự ra đời của VIFC đang mở ra một chương mới cho thị trường vốn Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng hai chữ số.

Ở nơi đòi hỏi chuẩn mực cao về vốn, quản trị và khả năng thiết kế sản phẩm tài chính quốc tế, những định chế mang theo hệ sinh thái hoàn chỉnh và chiến lược rõ ràng như Techcombank đang chứng minh họ không chỉ sẵn sàng nhập cuộc, mà có đủ năng lực trở thành cầu nối dẫn dắt dòng vốn toàn cầu vào những lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế.