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Tây Ninh: Từ điểm đến trải nghiệm tới không gian an cư lâu dài

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Từ lợi thế thiên nhiên, văn hóa đến những trải nghiệm đời sống đa dạng, Tây Ninh đang mở ra góc nhìn rộng hơn về một vùng đất không chỉ dành cho những chuyến tham quan, mà còn có tiềm năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và gắn bó lâu dài.

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Núi Bà Đen - Tây Ninh - Ảnh: DNCC

Sức hút từ văn hóa và du lịch bản địa

Nhắc đến Tây Ninh, nhiều người thường nghĩ đến Núi Bà Đen với cảnh quan núi non và du lịch tâm linh, Tòa Thánh Cao Đài với kiến trúc đặc sắc hay hồ Dầu Tiếng với không gian mặt nước rộng lớn.

Những điểm đến này góp phần tạo nên sức hút riêng của vùng đất, nơi du khách có thể kết hợp khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và tận hưởng những khoảng thời gian thư thái.

Sức hút của một điểm đến không chỉ nằm ở những địa danh nổi tiếng, mà còn ở cách con người trải nghiệm toàn bộ hành trình. Một chuyến đi có thể bắt đầu từ việc tham quan danh thắng, tiếp nối bằng thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu đời sống văn hóa và kết thúc bằng những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè.

Khi các trải nghiệm được kết nối hài hòa, giá trị của điểm đến cũng vượt ra ngoài phạm vi của một địa danh đơn lẻ.

Bên cạnh điểm tham quan, các không gian ẩm thực, thương mại, nghỉ ngơi và gặp gỡ cũng đóng vai trò hoàn thiện hành trình. Đây chính là bước chuyển giúp câu chuyện du lịch từng bước mở rộng sang nhu cầu sinh hoạt và gắn bó thường nhật.

Khi trải nghiệm gắn liền với không gian sống

Sự khác biệt giữa một điểm đến tham quan và một nơi đáng để gắn bó lâu dài nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu trong đời sống thường nhật. Với du khách, đó là trải nghiệm khám phá và thư giãn; còn với cư dân, đó là môi trường sống thuận tiện, giàu tiện ích cùng không gian kết nối cộng đồng.

Hai nhóm nhu cầu này có thể bổ trợ cho nhau. Không gian phục vụ cư dân cũng có thể trở thành điểm dừng chân của khách ghé thăm; hoạt động thương mại, dịch vụ vừa đáp ứng nhu cầu thường nhật, vừa tạo thêm lựa chọn trải nghiệm.

Bởi vậy, chất lượng sống ngày nay không chỉ gói gọn trong từng ngôi nhà, mà hình thành từ không gian cảnh quan, dịch vụ tiện ích và các hoạt động thương mại xung quanh.

Tại Tây Ninh, cách tiếp cận này gợi mở thêm hướng phát triển không gian gắn với cả nhu cầu sống, sinh hoạt, kinh doanh và trải nghiệm. Đây không phải là sự thay thế những giá trị thiên nhiên, văn hóa vốn có, mà là cách bổ sung các lựa chọn để mọi người có thêm lý do đến thăm, lưu lại và gắn bó với địa phương.

Trong bối cảnh đó, The Heritage Tay Ninh là một trong những dự án được định hướng kết nối không gian sống với hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm.

Tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, dự án có quy mô khoảng 49,86 ha, phát triển các loại hình nhà ở thấp tầng cùng định hướng tổ chức không gian phục vụ nhiều nhu cầu sử dụng.

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The Heritage Tay Ninh - Nơi hạnh phúc lớn lên mỗi ngày - Ảnh: DNCC

Với định hướng Sống - Kinh doanh - Trải nghiệm, The Heritage Tay Ninh hướng đến một chuẩn sống nơi mỗi không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh và những trải nghiệm sống phong phú, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại tại Tây Ninh.

- Ảnh 4.Nhựa Duy Tân rót thêm 900 tỉ đồng mở rộng nhà máy ở Tây Ninh

Ngày 28-10, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân đã tổ chức lễ động thổ dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An tại Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

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    Chủ đề: The Heritage Tay Ninh núi Bà Đen Tây Ninh du lịch Tây Ninh

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