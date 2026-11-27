Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công - Ảnh: SƠN LÂM

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài khoảng 62,7km, với tổng mức đầu tư 9.318 tỉ đồng.

Dự án giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60m, đi qua 9 xã, phường, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Đây là công trình giao thông trọng điểm được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết giữa các địa phương, mở rộng không gian phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực Đồng Tháp Mười.

Tuyến đường sẽ kết nối từ trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Tây Ninh hiện nay ở phường Long An đến vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 62, tuyến giao thông chính đang kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với khu vực Đồng Tháp Mười, qua đó tăng cường liên kết nội tỉnh Tây Ninh nói riêng và liên vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong bối cảnh quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng thời gian qua, đây cũng là công trình được người dân Đồng Tháp Mười mong mỏi.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới.

Hướng tuyến đường Tân An - Bình Hiệp - Ảnh: Ban QLDA ĐTXD Tây Ninh

Để chuẩn bị cho lễ khởi công, UBND tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua "Thần tốc 60 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp" từ ngày 20-9.

Đến ngày 25-11, công tác bàn giao mặt bằng, chi trả liên quan đến dự án tại 8/9 xã, phường đã đạt 92,96%, với tổng số tiền 1.276,69 tỉ đồng.

Riêng xã Mỹ An đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Ngay sau lễ khởi công, gói thầu số 1 xây dựng đoạn đường dài 4,22km đầu tiên của dự án đường Tân An - Bình Hiệp đã được triển khai thi công. Đoạn đường này nối từ ngã ba giao lộ đường vành đai Tân An với ĐT.834B về hướng Đồng Tháp Mười. Thời gian thực hiện gói thầu là 730 ngày.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang thực hiện các thủ tục để sớm triển khai những gói thầu tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết sau khi hoàn tất giai đoạn 1, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục xúc tiến việc xây dựng giai đoạn 2 của tuyến đường, mở rộng lên 10 làn xe theo quy hoạch.