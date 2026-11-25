Sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Tây Ninh đang từng bước hình thành hệ thống đô thị hài hòa theo hướng thông minh, hiện đại, tạo mạng lưới các trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và công nghiệp có tính liên kết vùng. Trong đó, Đức Hòa đang được quy hoạch trở thành vùng đô thị trung tâm mới, giữ vai trò hạt nhân liên kết các vùng trong tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Tây Ninh có diện tích tự nhiên hơn 8.524 km², quy mô dân số hơn 3,3 triệu người và 96 đơn vị hành chính cấp xã.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh đã xác lập định hướng tổ chức không gian phát triển mới, phù hợp với quy mô và tiềm năng hiện có của tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú trọng phát triển hệ thống đô thị hài hòa, hiện đại, thông minh, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và khai thác lợi thế riêng của từng địa bàn.

Mạng lưới đô thị được tổ chức theo cấu trúc đa trung tâm, hình thành các trọng điểm đô thị gồm Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng, Hậu Nghĩa - Đức Hòa, Bến Lức, Tân An, Cần Giuộc và Cần Đước. Các đô thị được kết nối thông qua những tuyến giao thông liên vùng, mạng lưới giao thông công cộng hướng đến TP.HCM và các trục động lực kết nối những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tỉnh định hướng đến năm 2030 có 5 đô thị loại II gồm Tân An, Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng và Kiến Tường. Bên cạnh đó, 4 đô thị mới gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Cần Đước cũng được định hướng phát triển đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Cùng với đó là 16 đô thị định hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Trong đó, cấu trúc đô thị đa trung tâm sẽ được phát triển gắn với vị trí, lợi thế của từng vùng đô thị. Cụ thể, trung tâm Tân An phát huy lợi thế về kinh tế, tài chính, dịch vụ logistics, thu hút công nghệ cao, công nghệ số, đồng thời phát triển giáo dục, đào tạo và y tế. Trung tâm Tân Ninh - Hòa Thành có chức năng giao thương, văn hóa, du lịch và dịch vụ du lịch mang đậm bản sắc văn hóa cấp khu vực, vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo và y tế sẽ gắn với vùng đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Những trung tâm đô thị này sẽ kết nối chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau và tạo động lực thúc đẩy các khu vực nông thôn, công nghiệp và dịch vụ xung quanh. Song song đó, hệ thống đô thị của tỉnh còn hướng đến tạo thế đối trọng phát triển với hệ thống đô thị TP.HCM trong tương lai.

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa, với diện tích lập quy hoạch khoảng 425,11 km², gồm toàn bộ các xã Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Hòa Khánh, Đức Lập, Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa và An Ninh.

Đô thị này có phía bắc và phía đông giáp TP.HCM, phía tây giáp sông Vàm Cỏ Đông và phía Nam giáp không gian công nghiệp, đô thị Bến Lức.

Với định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại II, nhiệm vụ quy hoạch lần này sẽ nghiên cứu định hình đô thị Đức Hòa là đô thị có trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Tây Ninh; trung tâm động lực phát triển mới của tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ và vùng đô thị TP.HCM; đồng thời là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía đông tỉnh, gắn với chuỗi đô thị Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An.

Đức Hòa cũng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo và y tế. Các khu, cụm công nghiệp tập trung được hình thành để phát triển các loại hình công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Song song đó, đô thị Đức Hòa sẽ là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và vùng, kết nối TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Địa phương sẽ phát huy hệ thống đường bộ, đường thủy và các tuyến giao thông động lực để phát triển thương mại, logistics và giao lưu hàng hóa.

Đô thị Đức Hòa cũng được nghiên cứu phát triển theo mô hình tập trung đa cực, kết hợp giữa phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ với không gian sinh thái, nông nghiệp và hành lang xanh; hướng tới đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và có chất lượng sống cao. Đây cũng là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Việc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý chặt chẽ các khu vực có yêu cầu bảo vệ.

Không riêng đô thị Đức Hòa, các nhiệm vụ quy hoạch đô thị được tỉnh Tây Ninh phê duyệt trong thời gian qua nhìn chung đều nghiên cứu mô hình đô thị tập trung đa cực, kết hợp phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ với không gian sinh thái, nông nghiệp và các hành lang xanh.

Các đô thị trong quá trình quy hoạch đều được định hướng phân định rõ khu vực đô thị hiện hữu, khu vực chỉnh trang, cải tạo và khu vực phát triển mới; đồng thời nghiên cứu tổ chức hệ thống thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, thể dục thể thao, công viên và không gian mở.

Hệ thống sông Vàm Cỏ cùng không gian kênh, rạch rộng lớn của địa phương cũng là những yếu tố tự nhiên quan trọng để tổ chức không gian xanh, điều hòa môi trường và tạo bản sắc riêng cho đô thị. Tất cả đều được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái, thông minh, sử dụng đất hợp lý, bảo vệ hành lang sông, kênh, rạch tự nhiên và bảo đảm khả năng tiếp cận, thụ hưởng không gian công cộng của người dân.

Đặc biệt, để hình thành hệ thống đô thị thống nhất với cấu trúc đa trung tâm trên toàn địa bàn tỉnh, Tây Ninh chú trọng phát triển hệ thống giao thông, xem đây là khâu đột phá nhằm tăng cường kết nối giữa các đô thị, khu vực dân cư, các cực tăng trưởng mới, hành lang công nghiệp và trung tâm logistics.

Toàn bộ không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh hiện nay được tổ chức theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới.

Trong đó riêng vùng đô thị Đức Hòa giữ vai trò động lực mới ở khu vực phía Đông, có mối liên hệ trực tiếp với các hành lang kinh tế gắn với Vành đai 4 TP.HCM, hành lang TP.HCM - Mộc Bài và trục động lực kết nối 3 trung tâm Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An.

Hiện nhiều công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 4 TP.HCM, tuyến kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, trục kết nối Long An - Tân Ninh, cao tốc Mộc Bài - TP.HCM... đã và đang được Tây Ninh triển khai hoặc chuẩn bị khởi công xây dựng.

Khu vực đô thị đang được lập quy hoạch này còn có nhiều tuyến giao thông đóng vai trò quan trọng như ĐT.825B - trục động lực Đức Hòa; ĐT.823E - tuyến Đức Hòa - Mỹ An; ĐT.822C - đường song hành kênh chính và ĐT.838F - đường bờ Đông sông Vàm Cỏ Đông. Các tuyến đường này cũng đã và đang được tỉnh phát triển, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối nội tỉnh và liên kết với TP.HCM.

Qua đó, tạo điều kiện để khu vực thu hút thêm các hoạt động thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao, trở thành đầu mối kết nối giữa khu vực đô thị TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.