Tây Ninh gấp rút 'đua' chỉ tiêu 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Tây Ninh thúc đẩy mục tiêu 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 - Ảnh: AN LONG

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách, bảo đảm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm triển khai, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc hoàn thành các dự án đã khởi công

Đến nay, 9 dự án đã khởi công với khả năng hoàn thành 5.516 căn hộ trong năm 2026. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đối với các dự án này, các chủ đầu tư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng tốc tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, tập trung, ưu tiên tối đa nguồn lực về máy móc, chi phí và nhân công để áp dụng công nghệ thi công hiện đại, rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành phần xây thô trong tháng 12-2026.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã giao cho địa phương có dự án đang vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phải chủ trì, xử lý dứt điểm các trường hợp để sớm kịp tiến độ.

Riêng đối với các chủ đầu tư đang gặp khó khăn về nguồn vốn, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án huy động, bố trí và bảo đảm nguồn vốn để tiếp tục triển khai, hoàn thành dự án theo tiến độ đã được chấp thuận.

Một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành ở Tây Ninh - Ảnh: AN LONG

Sở Xây dựng cũng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ thực hiện từng dự án. Lập sơ đồ Gantt chi tiết cho từng dự án (thời gian khởi công, tiến độ cụ thể từng kỳ, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương giải quyết) nhằm quyết tâm đạt chỉ tiêu vào cuối năm.

Đồng thời, rà soát lại nhu cầu mua nhà ở xã hội tại từng khu vực triển khai dự án, phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Quản lý khu kinh tế thông tin rộng rãi đến người dân, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp để tiếp cận các nhà ở này.

Đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai 8 dự án mới, tập trung phát triển nhà cho thuê

Ngoài các dự án trên, còn có 8 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 cũng đã được thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư với quy mô 47,52 ha, tương ứng 16.994 căn hộ.

Hiện các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung ưu tiên rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính để sớm triển khai.

Bên cạnh nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cũng đang được tỉnh Tây Ninh tập trung đẩy mạnh phát triển.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết hiện các đơn vị liên quan đã triển khai khảo sát nhu cầu thuê nhà ở bằng hình thức lập phiếu khảo sát lấy ý kiến trực tuyến trên các nền tảng số (Zalo, Cổng thông tin điện tử).

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu nhà ở của từng nhóm đối tượng để tổng hợp nhu cầu, đưa vào kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế từng địa phương.

Song song đó, Sở cũng đã phối hợp rà soát, hoàn thiện thủ tục để khởi công 2 dự án nhà ở cho thuê với tổng số khoảng 1.542 căn.

Đối với nhà ở công nhân trong khu, cụm công nghiệp, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì làm việc với từng chủ đầu tư khu công nghiệp để rà soát, điều chỉnh, bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp để làm nhà lưu trú công nhân.