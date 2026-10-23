Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG

Vùng trồng cà phê chất lượng cao của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: TẤN ANH

Tham gia cuộc chơi nông nghiệp sạch toàn cầu

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang là xu thế tất yếu của ngành sản xuất thế giới. Với vị thế là tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, HAGL không thể đứng ngoài xu thế này.

"Chúng tôi thành lập Ủy ban hội tụ những nhân sự chủ chốt, giỏi trong các lĩnh vực với ý thức vai trò quan trọng của chuyển đổi xanh. Trong đó, có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ với chuyên môn sâu về nông nghiệp, tài chính và quản trị.

Hiện nay, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn phải phát triển xanh và bền vững, thực hành nông nghiệp tuần hoàn. Thực chất trước nay chúng tôi đã làm việc này nhưng còn mang tính tự giác, tự phát.

HAGL là tập đoàn lớn về nông nghiệp, những vấn đề liên quan tới môi trường rất nhiều. Bây giờ xu hướng thế giới đòi hỏi ESG rất mạnh. Các quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính cũng đã lên các chương trình tín dụng xanh" - ông Đức nói.

Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định Hoàng Anh Gia Lai sẽ tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi xanh, thực hành nông nghiệp tuần hoàn - Ảnh: TẤN ANH

Cũng theo "Bầu" Đức, các thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam đang ngày càng khắt khe về tiêu chí phát triển bền vững. Điển hình cà phê xuất đi châu Âu được yêu cầu phải có chứng chỉ chống phá rừng, còn nông sản sang Nhật Bản phải đáp ứng tiêu chuẩn GlobalG.A.P, với nhiều tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường và lao động...

Ủy ban ESG ra đời nhằm tư vấn chiến lược chuyển đổi xanh cho tập đoàn, chuẩn hóa hệ thống tiêu chí theo yêu cầu thị trường và đẩy mạnh mô hình tuần hoàn.

Bầu Đức dẫn chứng, khi trồng cà phê và chuối, phần phụ phẩm như vỏ cà phê hay thân chuối sau thu hoạch không thải ra môi trường mà được tận dụng làm phân bón hữu cơ bón lại cho cây. Tận dụng năng lượng mặt trời trong quá trình sản xuất. Hướng tới triển khai tín chỉ carbon trên lợi thế quy mô vùng trồng lớn…

Chuẩn hóa quản trị, sẵn sàng đón dòng vốn quốc tế

Theo HAGL, với nhà đầu tư nước ngoài, ESG không còn là tiêu chí cộng thêm mà là điều kiện bắt buộc. Vì vậy, cam kết phát triển bền vững cần được chứng minh bằng dữ liệu minh bạch và kết quả thực tế. Doanh nghiệp chứng minh được những cải thiện thực chất về ESG mới có thể vượt qua vòng thẩm định đầu tiên.

Ủy ban ESG có chức năng giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ lên HĐQT. Thông qua đó, Ủy ban xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của từng mục tiêu xanh. ESG vì thế không chỉ là thông điệp truyền thông mà từng bước trở thành một phần trong hệ thống quản trị và hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Những vườn cà phê non trĩu quả đang được phát triển theo hướng tuần hoàn của tập đoàn - Ảnh: TẤN ANH

Về nhân sự, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc HAGL, giữ vai trò Trưởng Ban, trực tiếp lồng ghép các mục tiêu ESG vào hoạt động điều hành và quyết định kinh doanh hằng ngày.

Các thành viên trong Ủy ban đều là các chuyên gia trong lĩnh vực của mình: Bà Hà Kiết Trân, thành viên độc lập giám sát tài chính; Ông Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat), giữ vai trò Phó Ban phụ trách kỹ thuật; Bà Kiều Ngọc Hoa, Trưởng phòng Pháp chế HAGL, phụ trách rà soát pháp lý, bao quát pháp lý và thị trường.

Cách bố trí này giúp việc thực thi ESG gắn liền với thực tiễn vận hành, thay vì là một chương trình tách rời hoạt động cốt lõi.