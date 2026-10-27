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Tăng tốc thi công sửa chữa các công trình xuống cấp, hư hỏng do thiên tai tại Hà Tĩnh

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai được đẩy nhanh tiến độ thi công không chỉ góp phần bảo đảm đời sống của người dân, ứng phó với thời tiết cực đoan mà còn góp phần vào công tác giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đẩy nhanh thi công các công trình khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Công trình dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc đang trong giai đoạn hoàn thành - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 27-10, ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh - cho biết sau các đợt thiên tai, nhiều công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, an toàn công trình và đời sống dân sinh.

Do vậy UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt nhiều dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm an toàn cho người dân vào mùa mưa bão. Hiện các dự án, công trình đang được triển khai và đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Có mặt tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) những ngày cuối tháng 10, phóng viên ghi nhận thời tiết khá thuận lợi nên nhà thầu huy động nhiều máy móc và công nhân đang tập trung thi công dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết tràn Đá Bạc là công trình thủy lợi có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai cho khu vực hạ lưu sông Lam.

Do công trình được đưa vào khai thác nhiều năm, cộng tác động các đợt mưa bão vào năm ngoái nên nhiều hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Vì vậy UBND tỉnh đã phê duyệt dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc với tổng mức đầu tư 19,5 tỉ đồng, nhằm bảo đảm công trình kiên cố và phát huy hiệu quả của công trình.

Hà Tĩnh đẩy nhanh thi công các công trình khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc - Ảnh: LÊ MINH

Bắt đầu triển khai thi công vào cuối tháng 6-2026, đến thời điểm hiện tại khối lượng công trình đã đạt 75% giá trị hợp đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục như nhà vận hành, hệ thống cấp điện và dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 11-2026.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ làm tốt nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước tưới cho hơn 1.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiêu thoát lũ cho khoảng 7.300ha thuộc các xã Tiên Điền, Cổ Đạm và Nghi Xuân.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai 60 công trình, dự án khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai năm 2025 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và ngân sách của tỉnh.

Hiện đã có 23 công trình hoàn thành, 37 công trình đang được triển khai thi công. Trong đó 24 công trình thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng; 13 công trình đạt 50 - 70% giá trị hợp đồng.

Các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng giao thông xuống cấp được đầu tư xây dựng, sửa chữa, gia cố không chỉ giải quyết những tồn tại, điểm xung yếu sau thiên tai mà còn cho thấy sự chủ động của ngành chức năng trong nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường.

Bên cạnh đó việc sớm hoàn thành các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai còn góp phần vào công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương.

Hà Tĩnh tăng tốc thi công các công trình khắc phục hậu quả thiên tai để ứng phó thời tiết cực đoan - Ảnh 3.Cà Mau: Cần khoảng 884 tỉ đồng để di dời, tái định cư hơn 3.200 hộ dân vùng thiên tai

Ngày 23-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo triển khai đề án sắp xếp dân cư ven sông, dân cư vùng thiên tai và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.


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    Chủ đề: công trình Hà Tĩnh Hà Tĩnh thiên tai thời tiết đầu tư công

    Dòng sự kiện: Khắc phục hậu quả bão lũ

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