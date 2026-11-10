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Tân Tổng thống Paraguay đề nghị tất cả bộ trưởng đệ đơn từ chức

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Chỉ ba ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Paraguay Pedro Alliana đã yêu cầu các bộ trưởng sẵn sàng rời ghế để tổ chức lại chính phủ.

Tổng thống Paraguay đề nghị tất cả bộ trưởng đệ đơn từ chức - Ảnh 1.

Tân Tổng thống Paraguay Pedro Alliana phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Asuncion ngày 6-11 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 3-11, Ngân hàng trung ương Paraguay đã tiếp quản Ngân hàng số Ueno do những vấn đề nghiêm trọng về khả năng thanh toán, khiến khoảng 3 triệu khách hàng, tức gần một nửa dân số Paraguay, tạm thời không thể tiếp cận tiền gửi.

Vụ việc nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng chính trị khi Tổng thống Santiago Pena, người từng sở hữu cổ phần trong công ty mẹ của Ueno, bị cáo buộc dùng ảnh hưởng để đưa tiền gửi nhà nước vào ngân hàng số này. 

Ngày 5-11, ông Pena tuyên bố từ chức, nhưng Quốc hội vẫn tiếp tục thủ tục luận tội. Theo Hãng tin AP, ông có thể đối mặt mức án lên đến 20 năm tù nếu bị kết tội.

Ngày 6-11, Phó tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức, tiếp quản phần nhiệm kỳ còn lại đến tháng 8-2028.

Ba ngày sau khi nắm quyền, ông Alliana đã yêu cầu các bộ trưởng và quan chức cấp cao do tổng thống trực tiếp bổ nhiệm sẵn sàng bàn giao chức vụ, tạo điều kiện để ông sắp xếp lại chính phủ.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Pedro Alliana nhấn mạnh quyết định này không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chính phủ.

"Mục tiêu của tôi là tăng cường phối hợp trong chính phủ và bảo đảm điều hành hiệu quả hơn, tập trung vào những ưu tiên của người dân Paraguay", ông Alliana viết trên X ngày 10-11.

Cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn nhà kinh tế Jorge Schreiner làm người đứng đầu Ngân hàng trung ương theo đề cử của ông Alliana. Người tiền nhiệm Carlos Carvallo đã bị truy tố và tạm giam liên quan đến vụ Ueno.

Phía nhà chức trách cũng đang triển khai hoàn tiền cho người dân. Theo Hãng tin EFE, đến ngày 9-11, khoảng 1,74 triệu tài khoản thuộc diện bảo đảm tiền gửi đã được chi trả, với tổng số tiền khoảng 340,4 triệu USD.

Tân Tổng thống Paraguay đề nghị tất cả bộ trưởng đệ đơn từ chức - Ảnh 2.Ngân hàng sụp đổ, Tổng thống Paraguay tuyên bố từ chức

Ngày 5-11, Tổng thống Paraguay Santiago Peña tuyên bố từ chức sau vụ sụp đổ của ngân hàng số Ueno, khiến khoảng 3 triệu khách hàng không thể tiếp cận được tài khoản.

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    Chủ đề: Paraguay Ngân hàng Ueno tổng thống

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