Tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ: Không để người bệnh thiệt thòi và thầy thuốc chân chính phải đơn độc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 4-11, Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, tại Quyết định số 2079 ngày 30-10, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu - Ảnh: DANH KHANG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế cho PGS.TS Đào Xuân Cơ.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ông Đào Xuân Cơ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua quá trình công tác tại các cơ sở y tế và Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Bộ trưởng, với kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh, tân Thứ trưởng được kỳ vọng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tham mưu, chỉ đạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành y tế.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: DANH KHANG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Xuân Cơ bày tỏ sự vinh dự, xúc động khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới. Ông nhìn nhận đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, ngành y tế và đặc biệt là nhân dân.

Ông cũng nhìn lại quá trình công tác từ một bác sĩ trực tiếp điều trị, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý đến lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, tân Thứ trưởng cho biết thực tiễn khám chữa bệnh giúp ông thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, áp lực và sự hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế, cũng như những bất cập về cơ chế, chính sách cần được tháo gỡ.

Ông nhấn mạnh: "Niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành y tế. Giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy chính là trách nhiệm cao nhất của mỗi người thầy thuốc và mỗi cán bộ lãnh đạo ngành y tế".

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Đào Xuân Cơ cam kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng của người bệnh; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Lê Đức Luận và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Phạm Minh Khuê chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ - Ảnh: DANH KHANG

"Tôi luôn tự nhắc mình chức vụ là trách nhiệm, quyền hạn phải đi cùng kỷ cương, giá trị của người cán bộ không nằm ở vị trí được giao, mà ở những việc làm thiết thực, có ích cho Nhân dân và đất nước", ông Cơ phát biểu.

Theo ông, cần chú trọng củng cố hệ thống y tế cơ sở, phát triển năng lực y tế địa phương, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu người dân ở thành thị, nông thôn, miền núi hay vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn, công bằng và thuận lợi.

"Không để người bệnh thiệt thòi vì những bất cập của hệ thống, không để người thầy thuốc chân chính phải đơn độc trước những khó khăn, áp lực nghề nghiệp", ông Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Đại diện nguyên lãnh đạo, Ban Giám đốc, Đảng ủy và cán bộ chủ chốt Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ - Ảnh: DANH KHANG

Ông cho rằng bảo vệ người bệnh và bảo vệ cán bộ y tế làm đúng không phải hai mục tiêu đối lập, mà là hai trách nhiệm không thể tách rời của một nền y tế công bằng, minh bạch, nhân văn và thượng tôn pháp luật.

Tân Thứ trưởng cũng khẳng định sẽ giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, sự liêm chính; đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cá nhân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm. Ông xem việc được bổ nhiệm hôm nay không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một chặng đường mới với những yêu cầu cao hơn.

Kết thúc buổi lễ, tân Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, giám sát và góp ý của nhân dân, đồng thời cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, gần gũi thực tiễn, nói đi đôi với làm, tận tâm với nhiệm vụ được giao.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 1996. Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, từng đảm nhiệm các vị trí phó trưởng khoa, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tháng 3-2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2018 và hiện kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Với việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng.