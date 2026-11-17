Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi, ở xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Trước đó nhận tin báo Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi bất thường, lãnh đạo Công an xã Phú Lâm phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Tại đây, công an phát hiện Tuấn không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm 1 cây kéo bằng kim loại.

Dù được vận động, khuyên can nhưng Tuấn không chấp hành mà còn manh động, dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột của Tuấn).

Lúc này Tuấn còn bất ngờ cầm dao lao về phía công an đang làm nhiệm vụ. Sau đó Tuấn đã dùng dao làm rách trang phục công an và gây thương tích trên mu bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã - cán bộ Công an xã Phú Lâm.

Lực lượng công an xã đã kịp thời khống chế Tuấn, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.