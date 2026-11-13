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Tạm giam người phụ nữ chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn lừa xuất khẩu lao động

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Trịnh Thị Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền sử dụng cho cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức nhận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản.

Tạm giam Trịnh Thị Quyên lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tài sản 764 triệu đồng - Ảnh 1.

Trịnh Thị Quyên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (54 tuổi, ngụ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Quyên có dấu hiệu bất thường trong hoạt động nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động nên đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình điều tra xác định, Quyên đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân đang làm môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty ở TP Hà Nội. 

Do đó, Quyên nhận làm các thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Úc, các nước châu Âu và một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Thủ tục đơn giản với số tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5-10 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 6-2025, Quyên đã nhận và chiếm đoạt tiền của 63 người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền sử dụng cho cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tạm giam Trịnh Thị Quyên lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tài sản 764 triệu đồng - Ảnh 2.Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 73 tỉ đồng bằng chiêu 'đáo hạn ngân hàng'

Do cần tiền để trả nợ, một nam nhân viên ngân hàng đã lừa đảo nhiều khách hàng bằng chiêu đáo nợ ngân hàng với số tiền 73,4 tỉ đồng.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: tố giác tội phạm Hà Tĩnh xuất khẩu lao động lừa đảo

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