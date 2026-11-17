Khoảnh khắc tài xế đánh lái tránh tình huống nguy hiểm khi người đi xe máy bị ngã ra đường - Ảnh cắt từ clip

Ngày 17-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của một ô tô ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm tại khu vực ngã ba vừa qua cầu Bà Ngân (thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng).

Theo hình ảnh camera hành trình, lúc 13h47 chiều 16-11, khi chiếc ô tô đang lưu thông qua khu vực trên, một người điều khiển xe máy ở chiều ngược lại bất ngờ mất lái, trượt ngã xuống mặt đường.

Phát hiện tình huống bất ngờ, tài xế ô tô lập tức đánh lái, đồng thời phanh xe để tránh người đi xe máy. Nhờ phản ứng kịp thời, ô tô dừng lại an toàn, không xảy ra va chạm với người bị ngã.

Theo người điều khiển ô tô, tại vị trí xảy ra sự việc có một vũng nước đọng kèm lớp bùn lầy khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Ngày 17-11, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết khu vực này trũng thấp, thường xảy ra tình trạng ứ đọng nước khi trời mưa, khi nắng thì sẽ khô ráo. Vị trí này nằm trong phạm vi dự án cầu Duy Phước đang thi công. Khi hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng, đồng thời có hệ thống thoát nước.

Ông Khánh cho biết, tại đây đã có biển cánh báo nguy hiểm. Sau vụ việc này, xã sẽ cắm thêm biển cảnh báo để người dân chú ý hơn, đi lại được an toàn.