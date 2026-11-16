Suntory PepsiCo Việt Nam mở rộng hợp tác chiến lược phát triển bền vững

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 - Ảnh: T.L

Đây là hoạt động nối tiếp thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 với Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục nguồn nước và nâng cao sức khỏe học đường. Chuỗi hợp tác khẳng định cam kết đầu tư dài hạn cho con người, tri thức và môi trường của doanh nghiệp sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, đầu tư thế hệ tương lai

Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn đặt con người và cộng đồng làm trọng tâm tăng trưởng, kiên định với tầm nhìn "Phát triển vì những điều tốt đẹp" (Growing for Good).

Điều này cũng kế thừa tinh thần "Đóng góp lại cho xã hội" của Tập đoàn Suntory trong hơn 125 năm lịch sử. Doanh nghiệp xem đầu tư cho giáo dục không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là nền tảng kiến tạo tương lai.

Tháng 9-2026, Suntory PepsiCo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 triển khai "Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên".

Thỏa thuận gắn kết chặt chẽ với Chương trình Sức khỏe học đường quốc gia giai đoạn 2026-2035, phát huy hiệu quả hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục.

Nền tảng của hợp tác này là sáng kiến "MIZUIKU - Em yêu nước sạch" do Tập đoàn Suntory khởi xướng từ năm 2004 tại Nhật Bản và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015.

Sau hơn một thập kỷ, chương trình đã tiếp cận trên 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành. Đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch, cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người trên cả nước.

Giai đoạn 2026-2029, chương trình hướng tới 1,8 triệu học sinh tiểu học, lồng ghép kiến thức bảo tồn nguồn nước vào bài giảng, hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước tại các địa phương khó khăn.

Phạm vi hợp tác cũng mở rộng sang trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất và nâng cấp cơ sở vật chất thể thao tại 5-10 trường đại học mỗi năm.

Suntory PepsiCo Việt Nam, Suntory Beverage & Food và Đại học Quốc gia TP.HCM trao biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: T.L

Kết nối tri thức Việt - Nhật, thúc đẩy nghiên cứu và kinh tế tuần hoàn

Từ giáo dục phổ thông, Suntory PepsiCo Việt Nam nâng tầm hợp tác sang khoa học công nghệ và đào tạo đại học.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác công tư về kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản tại Toyo mới đây, công ty cùng Tập đoàn Suntory Beverage & Food Limited (SBF) và Đại học Quốc gia TP.HCM trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận ba bên kết hợp năng lực nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP.HCM, am hiểu thị trường nội địa của Suntory PepsiCo Việt Nam và chuyên môn toàn cầu của Tập đoàn Suntory. Hợp tác tập trung 4 trụ cột: Nghiên cứu ứng dụng; Bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn; Phát triển nguồn nhân lực; Thúc đẩy lối sống năng động trong sinh viên.

Các bên cùng nghiên cứu giảm trọng lượng bao bì, tăng vật liệu tái chế, phát triển bao bì nhiều lớp có thể tái chế và đề xuất mô hình thí điểm quản lý chất thải tại khu vực dân cư trên đảo. Sinh viên, giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM có cơ hội thực tập, tham quan nhà máy và nhận cố vấn từ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia của Suntory.

Ông Mitsuhiro Kawamoto - Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách Phát triển Tổ chức (Suntory Beverage & Food) - khẳng định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Suntory.

"Biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia TP.HCM thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ bằng đầu tư kinh doanh mà còn bằng đầu tư cho con người, tri thức và môi trường.

Chúng tôi tin rằng khi kết hợp chuyên môn của Tập đoàn Suntory với năng lực nghiên cứu và đào tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, ba bên sẽ cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng", ông Mitsuhiro Kawamoto phát biểu.

Suntory PepsiCo Việt Nam chú trọng đào tạo qua công việc thực tế và xây dựng văn hóa đa dạng, hòa nhập - Ảnh: T.L