Suntory PepsiCo Việt Nam mở rộng hợp tác chiến lược phát triển bền vững

Đây là hoạt động nối tiếp thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 với Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục nguồn nước và nâng cao sức khỏe học đường. Chuỗi hợp tác khẳng định cam kết đầu tư dài hạn cho con người, tri thức và môi trường của doanh nghiệp sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam.
Hợp tác giáo dục, đầu tư thế hệ tương lai
Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn đặt con người và cộng đồng làm trọng tâm tăng trưởng, kiên định với tầm nhìn "Phát triển vì những điều tốt đẹp" (Growing for Good).
Điều này cũng kế thừa tinh thần "Đóng góp lại cho xã hội" của Tập đoàn Suntory trong hơn 125 năm lịch sử. Doanh nghiệp xem đầu tư cho giáo dục không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là nền tảng kiến tạo tương lai.
Tháng 9-2026, Suntory PepsiCo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 triển khai "Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên".
Thỏa thuận gắn kết chặt chẽ với Chương trình Sức khỏe học đường quốc gia giai đoạn 2026-2035, phát huy hiệu quả hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục.
Nền tảng của hợp tác này là sáng kiến "MIZUIKU - Em yêu nước sạch" do Tập đoàn Suntory khởi xướng từ năm 2004 tại Nhật Bản và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015.
Sau hơn một thập kỷ, chương trình đã tiếp cận trên 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành. Đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch, cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người trên cả nước.
Giai đoạn 2026-2029, chương trình hướng tới 1,8 triệu học sinh tiểu học, lồng ghép kiến thức bảo tồn nguồn nước vào bài giảng, hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước tại các địa phương khó khăn.
Phạm vi hợp tác cũng mở rộng sang trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất và nâng cấp cơ sở vật chất thể thao tại 5-10 trường đại học mỗi năm.
Kết nối tri thức Việt - Nhật, thúc đẩy nghiên cứu và kinh tế tuần hoàn
Từ giáo dục phổ thông, Suntory PepsiCo Việt Nam nâng tầm hợp tác sang khoa học công nghệ và đào tạo đại học.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác công tư về kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản tại Toyo mới đây, công ty cùng Tập đoàn Suntory Beverage & Food Limited (SBF) và Đại học Quốc gia TP.HCM trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Thỏa thuận ba bên kết hợp năng lực nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP.HCM, am hiểu thị trường nội địa của Suntory PepsiCo Việt Nam và chuyên môn toàn cầu của Tập đoàn Suntory. Hợp tác tập trung 4 trụ cột: Nghiên cứu ứng dụng; Bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn; Phát triển nguồn nhân lực; Thúc đẩy lối sống năng động trong sinh viên.
Các bên cùng nghiên cứu giảm trọng lượng bao bì, tăng vật liệu tái chế, phát triển bao bì nhiều lớp có thể tái chế và đề xuất mô hình thí điểm quản lý chất thải tại khu vực dân cư trên đảo. Sinh viên, giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM có cơ hội thực tập, tham quan nhà máy và nhận cố vấn từ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia của Suntory.
Ông Mitsuhiro Kawamoto - Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách Phát triển Tổ chức (Suntory Beverage & Food) - khẳng định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Suntory.
"Biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia TP.HCM thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ bằng đầu tư kinh doanh mà còn bằng đầu tư cho con người, tri thức và môi trường.
Chúng tôi tin rằng khi kết hợp chuyên môn của Tập đoàn Suntory với năng lực nghiên cứu và đào tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, ba bên sẽ cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng", ông Mitsuhiro Kawamoto phát biểu.
Chú trọng nhân lực và bảo vệ môi trường
Nối dài chiến lược giáo dục, Suntory PepsiCo Việt Nam chú trọng đào tạo thực tiễn cho hơn 10.000 lao động tại 6 nhà máy (tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu USD) qua các chương trình Kỹ thuật viên tập sự và Quản trị viên tập sự.
Đồng thời, văn hóa Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) được thúc đẩy với 34 khóa đào tạo, đưa tỉ lệ nữ giới lên 52% ở cấp lãnh đạo cao và 48,5% nhân sự kế cận.
Song song với đầu tư cho con người, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để bảo vệ môi trường. Dự án tuần hoàn nước "Water of Life" (hệ thống thu hồi 13m³/giờ tại Đồng Nai), tiên phong ra mắt chai Aquafina siêu nhẹ 11g, chai Pepsi 100% nhựa tái sinh, và khánh thành nhà máy xanh thứ 6 tại Tây Ninh (300 triệu USD) tích hợp tự động hóa toàn diện.
Từ giáo dục cộng đồng đến sản xuất xanh, Suntory PepsiCo Việt Nam đang hoàn thiện hệ sinh thái bền vững toàn diện, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.
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