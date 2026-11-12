Subaru Forester ở Việt Nam thêm bản hybrid, giá gần 1,6 tỉ đồng

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trong buổi ra mắt tại Việt Nam - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Ngày 11-11, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chính thức trình làng thị trường Việt Nam với giá 1,599 tỉ đồng.

Mẫu SUV này được bảo hành 5 năm, không giới hạn số km. Riêng pin hybrid có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Động cơ hybrid 194 mã lực

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng hệ truyền động Strong Hybrid dạng nối tiếp - song song, kết hợp động cơ Boxer 2.5L với hai mô-tơ điện.

Động cơ xăng 4 xi-lanh nằm ngang sản sinh công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 209Nm. Mô-tơ điện đảm nhiệm lực kéo có công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực.

Khác với hệ thống hybrid chỉ hỗ trợ động cơ xăng, cấu hình này cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện, sử dụng động cơ đốt trong hoặc kết hợp cả hai. Động cơ xăng cũng có thể phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống.

Cận cảnh động cơ Boxer 2.5L trên Subaru Forester hybrid - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Pin hybrid được sạc thông qua động cơ xăng và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, không cần cắm sạc ngoài. Bộ pin đặt dưới sàn khoang hành lý, trong khi bộ điều khiển công suất bố trí ở khoang động cơ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến không gian sử dụng.

Kết hợp bình nhiên liệu 63 lít, Subaru công bố Forester hybrid có thể di chuyển hơn 1.200km sau mỗi lần đổ đầy xăng.

Cụm pin hybrid được bố trí dưới sàn khoang hành lý, không chiếm dụng đáng kể không gian khoang hành lý - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Dù chuyển sang hệ truyền động điện hóa, Forester vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD. Thay vì dùng mô-tơ điện riêng cho cầu sau, xe tiếp tục sử dụng trục các-đăng kết nối cơ khí hai cầu.

Mô-tơ điện hỗ trợ lực kéo ở tốc độ thấp, khi tăng tốc, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình khó. Khoảng sáng gầm 220mm cùng hệ thống X-MODE hai chế độ và hỗ trợ đổ đèo tiếp tục được trang bị.

Xe còn có hệ thống SI-DRIVE với hai chế độ Intelligent ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và Sport tăng phản hồi chân ga.

Theo Subaru, độ cứng vững thân xe tăng 10% nhờ cải tiến khung gầm và bổ sung keo kết cấu. Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm giảm rung động và cải thiện độ ổn định.

Thêm âm thanh Harman Kardon, nâng cấp công nghệ an toàn

Forester hybrid giữ thiết kế nội thất tương tự bản máy xăng, nhưng được bổ sung hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 10 loa, một loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh.

Màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị khác gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc không dây 15W, cửa hậu chỉnh điện có cảm biến đá chân và cửa sổ trời. Hàng ghế sau có thể gập theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Màn hình giải trí 11,6 inch trên Subaru Forester hybrid - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Ở ngoại thất, phiên bản hybrid sử dụng mâm hợp kim 19 inch, lớn hơn loại 18 inch trên bản máy xăng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới và cụm đèn LED hình chữ C.

Về an toàn, xe được trang bị EyeSight 4.0 cải tiến, bổ sung camera đơn góc rộng bên cạnh hệ thống camera kép. Các tính năng gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tránh va chạm và đánh lái tự động khẩn cấp.

Ngoài ra còn có hệ thống giám sát người lái DMS, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, camera 360 độ và phanh tự động khi lùi.

Đối với hệ thống hybrid, Subaru gia cố cấu trúc bảo vệ pin điện áp cao, tích hợp cơ chế cách ly và tự động ngắt nguồn điện trong những tình huống cần thiết.