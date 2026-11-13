Sự tĩnh lặng thành chuẩn xa xỉ mới khi giới tinh hoa chọn nhà

Cảnh quan xanh bao trọn không gian sống - nét đặc trưng trong xu hướng xa xỉ thầm lặng của bất động sản - Ảnh: Gamuda Land

Từ phô trương đến "xa xỉ thầm lặng"

Từng có giai đoạn, sự xa xỉ được nhận diện qua những thiết kế phủ kín logo hàng hiệu. Nhưng cùng với sự lan tỏa của "quiet luxury" (xa xỉ thầm lặng), nét tinh tế, kín đáo và chất lượng trải nghiệm ngày càng được coi trọng.

Trong giai đoạn 2024 -2026, xu hướng này nhanh chóng lan tỏa sang phân khúc bất động sản và trở thành tiêu chuẩn lựa chọn nơi an cư.

Khảo sát năm 2026 của Sotheby's International Realty cho thấy, 81% chuyên gia môi giới xác nhận sự riêng tư và an ninh là ưu tiên hàng đầu của người mua nhà thượng lưu. Đồng thời, thị trường bất động sản "wellness" - những dự án được thiết kế chú trọng vào sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân - được dự báo sẽ đạt quy mô vượt mức 1.100 tỉ USD vào năm 2029.

Những bước chuyển dịch này chứng minh sự xa xỉ chuẩn mực ngày nay không còn đến từ góc nhìn của đám đông mà hiện diện ở chất lượng sống và sự bình yên mà gia chủ cảm nhận hằng ngày.

Khi sự yên tĩnh trở nên khan hiếm giữa lòng đô thị

Trong các đô thị hiện đại, tiếng phương tiện giao thông và công trình xây dựng đã trở thành âm thanh quen thuộc. Tuy nhiên, việc tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn có thể tạo ra những ảnh hưởng âm thầm đến sức khỏe.

Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), việc tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn giao thông góp phần gây ra khoảng 49.000 ca mắc bệnh tim mạch mới mỗi năm và khiến hơn 4,6 triệu người rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng.

Để cân bằng lại, con người cần những khoảng không gian giúp cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi, và thiên nhiên chính là lời giải phù hợp nhất. Nghiên cứu công bố năm 2026 trên hơn 265.000 người tại Anh trong khoảng 10 năm ghi nhận những người sống ở khu vực nhiều mảng xanh có nguy cơ trầm cảm thấp hơn và giấc ngủ được cải thiện.

Đặc biệt, khi sở hữu không gian xanh gần nhà, việc chăm sóc sức khỏe dễ dàng trở thành thói quen. Người cao tuổi có thể dạo bộ duy trì thể lực. Người đi làm có chốn thư giãn tái tạo năng lượng, trẻ nhỏ có thêm không gian vui chơi, khám phá ở ngoài trời thay vì phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Giá trị của mảng xanh vì thế được cảm nhận qua những hoạt động rất đời thường. Cư dân có thể bắt đầu buổi sáng bằng một vòng chạy bộ, đưa con xuống công viên vào cuối chiều hoặc đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Cư dân chạy bộ, rèn luyện sức khỏe trong không gian xanh mát tại công viên vào buổi sáng ở Gamuda City - Ảnh: Gamuda Land



Tĩnh lặng nhưng không tách biệt khỏi đô thị

Sự yên tĩnh chỉ thực sự giá trị khi đi kèm khả năng kết nối. Một nơi ở yên bình cần đi cùng sự thuận tiện. Khoảng cách di chuyển, khả năng tiếp cận trường học, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn an cư lâu dài.

Để đáp ứng nhu cầu ấy, bất động sản theo tinh thần "quiet luxury" được xây dựng từ những giá trị thực chất: mật độ xây dựng phù hợp, cảnh quan xanh, kết nối giao thông thuận tiện và và dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế.

Tại Hà Nội, các không gian vừa tĩnh lặng vừa gần trung tâm ngày càng khan hiếm. Trong bối cảnh đó, khu vực phía Nam thủ đô nổi lên thành một điểm sáng nhờ sở hữu "lá phổi xanh" quy mô bậc nhất khu vực - Công viên Yên Sở.

Với diện tích lên tới 323 ha, Công viên Yên Sở đóng vai trò như một vùng đệm sinh thái tự nhiên tách biệt cư dân khỏi khói bụi và tiếng ồn đô thị. Tọa lạc bên công viên là Gamuda City - tổ hợp đô thị do Gamuda Land đầu tư và phát triển, kết nối trực tiếp với trục đường Vành đai 3 huyết mạch.

Công viên Yên Sở với hệ thống hồ nước và mảng xanh rộng lớn - Ảnh: Gamuda Land

Nối tiếp thành công của các phân khu như Gamuda Gardens, Central Park ra đời theo tinh thần "tĩnh lặng nhưng kết nối", mang đến cho cư dân đặc quyền tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên mà vẫn dễ dàng hòa vào nhịp sống thủ đô. Khi định nghĩa chốn an cư cao cấp thay đổi, sự kết hợp giữa mảng xanh sinh thái, sự riêng tư và khả năng kết nối linh hoạt chính là yếu tố then chốt cho các quyết định đầu tư và an cư dài hạn.

Thông tin về Gamuda Land Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Gamuda đã phát triển các khu đô thị và cao ốc tại Malaysia, Singapore, Việt Nam, Anh và Úc. Tại Việt Nam, Gamuda Land thành công trong việc kiến tạo những khu đô thị nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM, xây dựng không gian sống bền vững và hình thành các cộng đồng cư dân thịnh vượng. Tiếp nối những thành tựu này, Gamuda Land Việt Nam không ngừng mở rộng dấu ấn tại các thành phố lớn với 11 dự án tọa lạc tại những trung tâm phát triển đầy tiềm năng như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai. Fanpage: https://bit.ly/Central-Park-Gamuda-Land Hotline: 0902.178.088