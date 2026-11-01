Sôi nổi giải bóng đá giao lưu giữa giảng viên và người làm báo

Giải bóng đá do Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức tạo ra sân chơi giao lưu thú vị giữa các giảng viên và người làm báo - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Giải bóng đá do Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa nhà trường và các cơ quan báo chí.

Giải quy tụ 8 đội bóng gồm: Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM 1, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM 2, Báo Tuổi Trẻ, Báo Nhân Dân, Báo Thanh Niên, Báo Dân Trí, Báo Tiền Phong và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Các đội tranh tài theo thể thức bóng đá 5 người, chia thành hai nhánh Serie A và Serie B. Mỗi đội thi đấu ít nhất hai trận, nhiều nhất ba trận, tạo điều kiện để các cầu thủ có nhiều cơ hội gặp gỡ, so tài và giao lưu.

Đội bóng Báo Tuổi Trẻ tham gia giải đấu - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Những màn tranh tài diễn ra hào hứng với tinh thần quyết tâm nhưng vẫn đề cao sự fair-play. Cán bộ, giảng viên và những người làm báo cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá, mang đến bầu không khí gần gũi, cởi mở.

Kết thúc các trận đấu, đội Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM 1 giành chức vô địch Serie A. Ở nhánh Serie B, đội Báo Nhân Dân đăng quang, khép lại buổi giao lưu nhiều ý nghĩa.

Được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giải là sân chơi rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo cầu nối giữa đội ngũ cán bộ, giảng viên với phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Từ những cuộc gặp trên sân cỏ, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu và đồng hành giữa nhà trường với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, truyền thông về giáo dục. Đó cũng là ý nghĩa quan trọng giúp giải đấu để lại dấu ấn vượt ra ngoài những bàn thắng và thứ hạng.