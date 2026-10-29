Sinh viên dùng AI xây dựng kế hoạch truyền thông hoàn hảo, vai trò người thầy có thay đổi?

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thực tế này được các chuyên gia lĩnh vực đào tạo báo chí, truyền thông nêu tại Hội thảo khoa học “Đào tạo truyền thông sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày 29-10.

Cơ hội đổi mới trong công tác đào tạo truyền thông

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nhấn mạnh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng đường không còn là một lựa chọn. Điều cần quan tâm là AI nên được giảng dạy và ứng dụng ra sao để người học vững vàng hơn trong nghề nghiệp, thay vì lệ thuộc vào công cụ.

Theo ông Sơn, trong môi trường thông tin bão hòa, năng lực tạo dựng và giữ gìn niềm tin của công chúng sẽ ngày càng quan trọng. Năng lực của người làm truyền thông sáng tạo sẽ được đánh giá qua khả năng chọn đúng ý tưởng và theo đuổi ý tưởng đó đến cùng.

Để giúp người học ứng dụng AI có trách nhiệm, trở thành chuẩn mực nghề nghiệp, nhà trường sẽ là nơi đầu tiên hình thành chuẩn mực này cho người học.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng - Trưởng khoa marketing và truyền thông, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) - nói nếu trước đây các trường cố gắng dạy sinh viên truyền thông viết một thông cáo báo chí hay cách thiết kế một poster quảng cáo tốt, thì bây giờ chỉ cần vận dụng AI trong 1-2 phút có thể cho ra các bài viết, thiết kế hoàn hảo.

Thực tế dẫn đến nguy cơ AI có thể thay thế con người trong một số công việc. Tuy nhiên bà Hằng cho biết đây chính là thời điểm để các trường chuyển mình trong công tác đào tạo nhân lực truyền thông, dùng chính AI để tạo sự cộng sinh trong công tác đào tạo.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng - Trưởng khoa marketing và truyền thông, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Vai trò của người thầy trong kỷ nguyên AI

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - đặt vấn đề sinh viên có thể sử dụng AI để nghĩ ra một ý tưởng, tạo ra một thông điệp, xây dựng một kế hoạch truyền thông hoàn hảo, vậy vai trò của người thầy và nhà trường sẽ ở đâu?

Theo bà, nếu sinh viên chỉ biết sử dụng AI để sáng tạo ra một thông điệp hay sản xuất một sản phẩm truyền thông là chưa đủ. Vai trò của một cơ sở đào tạo, vai trò của người thầy là phải định hướng, dẫn dắt, truyền lửa để người học không chỉ biết sử dụng AI mà phải có năng lực sáng tạo, tư duy, năng lực nhận diện, phán đoán, phản biện và tự làm mới mình, ứng phó với những thay đổi trong cuộc sống.

"AI có thể giúp cho chúng ta nhiều thứ nhưng không thể giúp người học biết chọn thông điệp, biết khi nào nên đăng tải, khi nào không nên, thông tin nào nên đưa vào truyền thông, thông tin nào không nên sử dụng, thời điểm nào thông tin có giá trị cao nhất với xã hội. Sinh viên sẽ được đào tạo, trau dồi những năng lực trong nhà trường", bà Giang nói.

Theo bà Giang, đổi mới đào tạo báo chí, truyền thông không phải chỉ thêm một vài học phần về AI trong chương trình đào tạo, mà cần tiếp cận theo cách AI phải đồng hành cùng người học suốt quá trình từ đầu vào đến đầu ra. Người thầy cũng cần tự đổi mới mình, có năng lực thích ứng trong bối cảnh mới.

Cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm giúp sinh viên tiệm cận với nhu cầu sử dụng của xã hội, doanh nghiệp phải đồng hành cùng với cơ sở giáo dục để sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào các kỳ thực tập, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tế. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang (Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng với bối cảnh hiện nay, các trường không nên chỉ đào tạo những gì mình đang có, mà phải đào tạo những gì xã hội cần, sinh viên ra trường phải đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo phải gắn sinh viên với môi trường thực tế, giúp các bạn có kỹ năng chuyển đổi số, truyền thông số, kỹ năng sử dụng và làm chủ AI. Đây là những yếu tố quan trọng để sinh viên khi ra trường có thể thực chiến trong công việc.

Ra mắt chương trình đào tạo mới Tại hội thảo, khoa quan hệ công chúng và quảng cáo chính thức công bố đổi tên chương trình chuyên ngành quảng cáo thành chương trình "Truyền thông sáng tạo và quảng cáo", đồng thời giới thiệu chương trình cử nhân quốc tế "Truyền thông sáng tạo, thương hiệu và quảng cáo". TS Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa quan hệ công chúng và quảng cáo - cho biết chương trình mới bám theo những chuyển động thực của thị trường. Đáng chú ý, học phần ứng dụng AI trong truyền thông sáng tạo được xây dựng giúp người học làm chủ công nghệ trong toàn bộ quy trình sáng tạo, từ lên ý tưởng đến sản xuất sản phẩm truyền thông. Các học phần cốt lõi về thương hiệu, sự kiện, quan hệ báo chí và xử lý khủng hoảng tiếp tục được giữ lại và làm mới.