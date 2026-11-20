Hình ảnh mô bệnh học cầu thận sau nhuộm chuyên biệt, giúp bác sĩ nhận diện các tổn thương để chẩn đoán chính xác thể bệnh - Ảnh: BVCC

"Chọc kim vào thận có nguy hiểm không?", "Thận đang yếu, sinh thiết có khiến chức năng thận suy giảm thêm?", "Tại sao không dùng thuốc luôn mà phải sinh thiết?" là những câu hỏi các bác sĩ Trung tâm Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai thường gặp.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu - Trung tâm Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, đây là tâm lý dễ hiểu của người bệnh. Tuy nhiên, sinh thiết thận không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi được chỉ định đúng và thực hiện theo quy trình chuyên môn, kỹ thuật này mang lại giá trị quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị các bệnh lý về thận, đặc biệt là bệnh cầu thận.

Vì sao cần sinh thiết thận?

Nhiều bệnh lý thận có biểu hiện tương tự nhau như phù, tiểu máu, có protein trong nước tiểu hoặc suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên, nguyên nhân và mức độ tổn thương bên trong thận có thể rất khác nhau, đòi hỏi phác đồ điều trị riêng biệt.

Chẳng hạn, cùng mắc hội chứng thận hư nhưng người bệnh có thể bị bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu, xơ hóa cầu thận ổ - cục bộ hoặc bệnh cầu thận màng. Mỗi thể bệnh có hướng điều trị khác nhau, không thể áp dụng chung một phác đồ.

Thông qua mẫu mô thận rất nhỏ được lấy bằng kim chuyên dụng, bác sĩ có thể quan sát cấu trúc thận dưới kính hiển vi, xác định loại tổn thương, mức độ hoạt động của bệnh và tình trạng xơ hóa.

Đây là cơ sở quan trọng để quyết định người bệnh có cần sử dụng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch hoặc các phương pháp điều trị đặc hiệu khác hay không.

Sinh thiết thận có khiến thận yếu hơn?

Bác sĩ Hiếu cho biết sinh thiết thận qua da là kỹ thuật sử dụng kim chuyên dụng lấy một vài mảnh mô thận rất nhỏ để xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Toàn bộ quá trình được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm, giúp bác sĩ xác định vị trí lấy mẫu và hạn chế tổn thương các cấu trúc lân cận.

Lượng mô được lấy rất nhỏ so với tổng thể nhu mô thận. Vì vậy, nếu người bệnh được đánh giá đầy đủ trước thủ thuật và không có chống chỉ định, sinh thiết thận thường không làm suy giảm đáng kể chức năng thận.

Tuy nhiên, đây vẫn là thủ thuật xâm lấn, có nguy cơ biến chứng, trong đó đáng lưu ý nhất là chảy máu.

Sau sinh thiết, người bệnh có thể xuất hiện đau tức nhẹ tại vị trí chọc kim, tiểu máu hoặc tụ máu nhỏ quanh thận. Phần lớn các biểu hiện này ở mức độ nhẹ và có thể tự ổn định khi được nghỉ ngơi, theo dõi.

Một số ít trường hợp có thể xảy ra chảy máu nghiêm trọng, cần truyền máu hoặc can thiệp nút mạch để cầm máu.

"Nguy cơ biến chứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như huyết áp, tình trạng thiếu máu, khả năng đông máu, chức năng thận và các bệnh lý nền. Do đó, không phải người bệnh nào cũng có thể thực hiện sinh thiết thận ngay khi được đề xuất", bác sĩ Hiếu nêu rõ.

Người bệnh cần lưu ý gì?

Theo bác sĩ Hiếu, không phải tất cả người mắc bệnh thận đều cần sinh thiết. Bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định dựa trên tình trạng lâm sàng, kết quả xét nghiệm, lợi ích chẩn đoán và nguy cơ của thủ thuật đối với từng người bệnh.

Sinh thiết thận có những rủi ro nhất định nhưng khi được chỉ định phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật và theo dõi chặt chẽ, đây là phương pháp có giá trị quan trọng trong điều trị bệnh thận.

Người bệnh không nên vì tâm lý lo sợ mà tự ý từ chối chỉ định. Thay vào đó, hãy trao đổi với bác sĩ về mục đích sinh thiết, lợi ích, nguy cơ và những lưu ý trước, trong, sau thủ thuật.