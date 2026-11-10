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Singapore tạm giữ du thuyền Villa Vie Odyssey ‘bỏ rơi’ hơn 200 hành khách

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Tàu du lịch Villa Vie Odyssey đã bị lực lượng chức năng tạm giữ tại cảng Singapore, do chủ sở hữu gặp khủng hoảng tài chính.

Singapore tạm giữ Villa Vie Odyssey ‘bỏ rơi’ hơn 200 hành khách - Ảnh 1.

Du thuyền Villa Vie Odyssey rời Campuchia sau khi khách trên tàu bị buộc phải rời đi - Ảnh: REUTERS

Theo hồ sơ tòa án Singapore, tàu du lịch hạng sang Villa Vie Odyssey đã bị bắt giữ lúc 10h34 ngày 8-11 tại khu neo đậu đa dụng Changi (Singapore).

Hồ sơ do Đài CBS thu thập cho thấy con tàu hiện do bên cho vay tiếp quản, sau khi công ty sở hữu Villa Vie Residences (Mỹ) không thể thanh toán các khoản vay. Ngày 1-11, bên cho vay đã đưa tàu từ Campuchia đến Singapore để giải quyết các nghĩa vụ tài chính.

Con tàu được cho là nợ một nhà cung cấp trong khu vực khoảng 500.000 USD. Một nguồn tin nói với Đài CBS rằng nhà cung cấp nhiên liệu có thể là bên yêu cầu bắt giữ tàu, song thông tin này chưa được xác nhận.

Ông Mike Petterson, Chủ tịch điều hành Villa Vie Residences, cho biết đã nỗ lực tìm một đối tác cứu con tàu nhưng không thành công. Ông đang cân nhắc tìm nhà đầu tư mới tiếp quản tàu hoặc nộp đơn xin phá sản và bán công ty. Ông cũng không muốn tiếp tục điều hành doanh nghiệp.

Việc bắt giữ tàu là thủ tục pháp lý hàng hải theo lệnh của tòa án Singapore nhằm bảo đảm các nghĩa vụ tài chính được thực hiện, không phải một vụ án hình sự. Nếu các khoản nợ không được thanh toán, tòa án có thể ra lệnh bán tàu theo thủ tục tư pháp.

Villa Vie Residences mua lại tàu du lịch Odyssey năm 2023. Tháng 10-2024, tàu khởi hành chuyến vòng quanh thế giới kéo dài 3,5 năm, dự kiến đi qua hơn 150 quốc gia. 

Tuy nhiên, ngày 27-10, tàu thông báo cạn kiệt ngân sách và ngừng hoạt động, buộc 203 hành khách rời tàu tại cảng Sihanoukville (Campuchia).

Nhiều hành khách đã chi hàng trăm nghìn USD để mua cabin với kỳ vọng "sống cả đời" trên biển. Một số người còn góp tổng cộng hơn 2 triệu USD nhằm duy trì hoạt động của tàu.

Hai hành khách Craig và Cindy Voight chia sẻ rằng đã trả hơn 300.000 USD để sở hữu một phòng hạng sang. Họ cũng đầu tư thêm 100.000 USD vào chương trình cho vay nhiên liệu với kỳ vọng nhận lãi suất 18%. Tuy nhiên, hai người chưa nhận được khoản thanh toán nào và dự định khởi kiện chương trình.

Việc tàu Odyssey bị bắt giữ tại Singapore khiến khả năng tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới ngày càng xa vời. Trong khi chủ sở hữu cân nhắc tìm nhà đầu tư hoặc phương án phá sản, số phận con tàu và quyền lợi của hành khách đã bỏ ra khoản tiền lớn vẫn chưa rõ ràng.

Singapore tạm giữ Villa Vie Odyssey ‘bỏ rơi’ hơn 200 hành khách - Ảnh 3.Siêu du thuyền vòng quanh thế giới 'mắc kẹt' ở Campuchia vì giá nhiên liệu tăng 300%

Từng được quảng bá là nơi mang đến cuộc sống sang trọng trên biển với hành trình vòng quanh thế giới không có điểm dừng, tàu du lịch Villa Vie Odyssey bất ngờ phải ngừng hoạt động tại Campuchia vì chi phí nhiên liệu tăng vọt.

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LONG VŨ
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    Chủ đề: Singapore du thuyền

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