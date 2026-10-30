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Simexco Đắk Lắk nhận huân chương, hé lộ tham vọng 100 triệu USD

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, Simexco Đắk Lắk đồng thời đặt mục tiêu nâng giá trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái lên 100 triệu USD, thông qua đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Simexco Đắk Lắk nhận huân chương, hé lộ tham vọng 100 triệu USD - Ảnh 2.

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Chiều 30-10, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, tổng kết niên vụ sản xuất kinh doanh 2025-2026 và công bố tên gọi mới là Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk.

Dịp này, ông Lê Đức Huy, Chủ tịch hội đồng thành viên, được trao Huân chương Lao động hạng ba.

Theo ông Lê Đức Huy, niên vụ 2025-2026, Simexco đạt sản lượng kinh doanh 177.060 tấn, doanh thu 20.011 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu 671 triệu USD. 

Nếu tính cả Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Đắk Lắk (Dakman), toàn hệ thống đạt doanh thu 25.211 tỉ đồng.

Thành lập năm 1993 với 31 cán bộ, nhân viên và số vốn ban đầu hơn 100 triệu đồng, Simexco khởi đầu bằng hoạt động xuất khẩu cà phê, sau đó mở rộng sang hồ tiêu, đưa sản phẩm đến 125 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện doanh nghiệp liên kết khoảng 65.000 hộ nông dân trên gần 70.000ha vùng nguyên liệu, đồng thời hợp tác với nhiều tập đoàn, nhà rang xay quốc tế như Nestlé, JDE Peet’s, Lavazza.

Tuy nhiên, lãnh đạo Simexco thừa nhận hoạt động kinh doanh vẫn chủ yếu tập trung vào xuất khẩu nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao. Năng lực kho bãi, vốn lưu động có thời điểm chưa theo kịp quy mô; liên kết với nông dân chưa hình thành quan hệ kinh tế hai chiều bền chặt, chuỗi cung ứng chưa được số hóa tổng thể.

Simexco Đắk Lắk nhận huân chương, hé lộ tham vọng 100 triệu USD - Ảnh 3.

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch hội đồng thành viên, nhận Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Giai đoạn 2026-2031, doanh nghiệp xác định ba hướng đột phá gồm đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và số hóa vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và thương hiệu nông sản. Simexco đặt mục tiêu tăng 50% sản lượng kinh doanh, lợi nhuận 5 năm tăng 55%, thu nhập người lao động tăng 25% và hướng đến giá trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái đạt 100 triệu USD.

Một trong những dự án trọng tâm là tổ hợp chế biến tại Khu công nghiệp Hòa Phú, gồm các hạng mục cà phê nhân, cà phê hòa tan, gạo đặc sản và phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển Fine Robusta, xây dựng thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - đề nghị Simexco phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, tập trung chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc.

Đối với dự án tại Khu công nghiệp Hòa Phú, ông Triết yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Simexco cần gắn sự phát triển với lợi ích của người trồng cà phê, người lao động và đối tác; đồng thời hướng đến những kết quả cụ thể về đơn hàng, thị trường và hợp tác từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027.

Simexco Đắk Lắk nhận huân chương, hé lộ tham vọng 100 triệu USD - Ảnh 3.Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Ngày 20-8, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong 50 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.

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    Chủ đề: Độc Lập huân chương Simexco Đắk Lắk Lao động Cà phê

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