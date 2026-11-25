"Siêu phẩm" tôm sú khô to gần bằng cổ tay người lớn có giá bán lên đến 250.000 đồng/con - Ảnh: THANH HUYỀN

Xuất hiện tại không gian trưng bày Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sản phẩm tôm sú khô cỡ đại của Hợp tác xã (HTX) Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ kích thước lớn và mức giá thuộc phân khúc cao cấp.

Chị Trần Thị Xa - Giám đốc HTX cho biết bí quyết tạo nên sản phẩm chất lượng nằm ở khâu tuyển chọn nguyên liệu khắt khe. Tôm sú sau khi nông dân thu hoạch từ vuông nuôi được vận chuyển ngay về xưởng, phân loại và sục khí oxy liên tục để giữ tôm còn sống trước khi chế biến.

Tôm khô khi xuất xưởng được đóng gói theo số lượng con để dễ tiêu thụ - Ảnh: THANH HUYỀN

Tiếp đó, tôm được luộc ở nhiệt độ chuẩn, bẻ tạo dáng rồi đưa vào máy sấy suốt 24 giờ trước khi đưa ra nhà kính để hong khô thêm 2 nắng nữa sau đó đóng gói hút chân không. Quy trình này vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giữ nguyên sắc đỏ tự nhiên lẫn vị ngọt đặc trưng của tôm đất Mũi.

"Mỗi khâu đều có tầm quan trọng nhất định và tỉ mỉ. Nếu tôm đã qua nước đá trước khi luộc thì phần gạch ở đầu tôm sau khi thành phẩm sẽ không còn nguyên vẹn. Còn nếu sau khi luộc mà không có máy móc hỗ trợ sấy ngay để định hình thì tôm sẽ chậm khô, ảnh hưởng đến độ tươi ngon. Khâu sấy và phơi cũng đòi hỏi kiểm soát độ ẩm nghiêm ngặt để thịt tôm giữ được độ dẻo vừa phải, không bị khô cứng hay dai", chị Xa chia sẻ.

Tôm khô đạt chuẩn phải còn nguyên gạch tôm, màu sắc tự nhiên, ngọt nhưng không dai - Ảnh: THANH HUYỀN

Từ nguồn tôm sú tươi cỡ 5 - 10 con/kg, thành phẩm sau sấy đạt trọng lượng 70 - 100 gram/con (tương đương 10 - 15 con/kg), đáp ứng các tiêu chuẩn về hình thức như màu đỏ đẹp, không đen đầu và không vỡ gạch. Do tỉ lệ tôm sú tự nhiên đạt cỡ đại trong các vuông nuôi chỉ chiếm khoảng 2%, nguồn hàng này rất khan hiếm, nhiều thời điểm khách muốn mua phải đặt trước.

Dù có giá bán 2,5 triệu đồng/kg (cao gần gấp đôi so với loại tôm sú khô cỡ 50 - 100 con/kg có giá 1,2 - 1,6 triệu đồng/kg), gian hàng của HTX vẫn tiêu thụ được hàng trăm ký tôm sú khô các loại chỉ trong vài ngày diễn ra lễ hội.

Trực tiếp nếm thử sản phẩm tại Festival Tôm, chị Nguyễn Thị Mỹ nhận xét: "Tuy giá cao nhưng chất lượng hoàn toàn tương xứng, thịt tôm dày, ngọt và mềm dẻo. Mẫu mã lại sang trọng, có thương hiệu nên rất thích hợp để mua làm quà biếu người thân, đối tác. Tết này tôi sẽ mua vài ký để tặng người thân".

Nghề làm tôm khô ở Cà Mau đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Việc các sản phẩm chế biến sâu, nâng tầm giá trị như tôm sú khô "khổng lồ" góp mặt tại Festival Tôm Cà Mau 2026 không chỉ khẳng định vị thế đặc sản địa phương mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn xa.