Nghi phạm Đ.C.H. nghe công an đọc quyết định tạm giữ hình sự - Ảnh: C.A.

Ngày 17-11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Đ.C.H. (24 tuổi, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. H. là nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 12-11, tại quán cà phê thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, người dân phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là T.T.M.L. (47 tuổi, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành).

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương; nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn và suy hô hấp.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Đại tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án.

Công an nhanh chóng xác định H. là thủ phạm. Đến ngày 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự đã mời H. làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu H. thừa nhận hành vi sát hại bà L. để cướp tài sản.