Nữ chủ quán cà phê tử vong với nhiều vết đâm trên người

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: CA

Ngày 12-11, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, tử vong trong quán với nhiều vết đâm trên người, nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể bà L. được bàn giao cho gia đình an táng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.