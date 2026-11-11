Sắp diễn ra tọa đàm 'Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại tỉnh Hà Tĩnh'

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH

Chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp không còn chỉ là câu chuyện giảm phát thải. Theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, quá trình ấy phải song hành với yêu cầu giữ vững nguồn cung, kiểm soát chi phí và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mỗi khu công nghiệp, khu kinh tế có quy mô và điều kiện hạ tầng riêng, mỗi doanh nghiệp lại có nhu cầu năng lượng khác nhau. Vì thế, chuyển đổi năng lượng cần những phương án linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tại Hà Tĩnh yêu cầu này càng cụ thể, xuất phát từ thực tế đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ trì tổ chức tọa đàm "Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế".

Khí thiên nhiên là một trong những giải pháp năng lượng được thảo luận tại tọa đàm - Ảnh: MINH HỌA

Chương trình tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất, bức tranh hiện trạng, nhu cầu và định hướng chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

Thứ hai, các giải pháp cung cấp năng lượng cho khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó có khí thiên nhiên, cùng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp năng lượng và chủ đầu tư hạ tầng để phát triển đồng bộ hệ thống tiếp nhận, phân phối khí.

Thứ ba, kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp khi đưa khí thiên nhiên vào sản xuất, cùng những cơ hội hợp tác phát triển năng lượng xanh trên địa bàn.

Tọa đàm gồm hai phần: trình bày, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận, với sự tham dự dự kiến của khoảng 120 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Theo ban tổ chức, tọa đàm được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại thẳng thắn và thiết thực, nơi những vướng mắc của doanh nghiệp được lắng nghe, từ đó góp phần hình thành lộ trình chuyển đổi năng lượng phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững của các khu kinh tế, khu công nghiệp Hà Tĩnh.

Thông tin buổi tọa đàm sẽ tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh