Họp báo giải đua Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - TRƯỜNG SƠN RALLY - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - TRƯỜNG SƠN RALLY là giải đua Rally định dạng Sprint chuẩn quốc tế đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

11 đội đua quốc tế sẽ đến Việt Nam

Chia sẻ tại họp báo, ông Đoàn Nhật Linh - Trưởng ban tổ chức - nhận định thể thức Rally rất phù hợp với Việt Nam, bởi nước ta sở hữu địa hình dài và hẹp với nhiều cung đường đẹp, trong đó có con đường Trường Sơn huyền thoại.

Đại diện BTC chia sẻ tại họp báo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đến thời điểm hiện tại, giải đấu có sự tham gia của 16 đội ô tô, trong đó có 11 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia. Nhóm mô tô có 50 đội tham dự.

Ông Visut Sukosi - người đã vận hành nhiều giải đua rally ở Thái lan, Trung Quốc, Nhật Bản - cho biết ekip 30 người tham gia hỗ trợ chính sẽ từ Thái Lan đến Việt Nam để điều hành giải đấu.

Tại giải đấu này, hệ thống GPS tracking được áp dụng giúp theo dõi toàn bộ thông tin về các xe đua theo thời gian thực. Cùng với đó, tính năng video call với các xe đua cũng được áp dụng.

Khác với hình thức thi đấu trên đường đua vòng khép kín, tại giải đua này, các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường địa hình qua các chặng đua tính giờ (Special Stages-SS).

Đường đua được khảo sát và phê duyệt theo tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật khắt khe của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) và Liên đoàn Ô tô Nhật Bản (JAF).

Giải đấu chia thành hai hạng mục thi đấu chính:

Nhóm ô tô (Rally Sprint) thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy. Mỗi đội đua gồm 1 lái chính và 1 lái phụ phối hợp điều hướng. Dành cho dòng xe SUV/bán tải 4x4, hạng mục này được chia thành hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production).

Các đội sẽ chinh phục 9 chặng đặc biệt với tổng cự ly thi đấu gần 60 km, được chia thành 3 phân đoạn và diễn ra liên tục trong hai ngày thi đấu chính thức.

Nhóm mô tô (Motorcycle) thi đấu theo thể thức Rally Sprint, với hai hạng xe Big Adv (từ 900cc trở lên) và Mid Adv (từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe.

Trao giấy chứng nhận Phê chuẩn từ Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA), một thành viên của Liên đoàn Ô tô quốc tế FIA - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các vận động viên tranh tài trên những cung đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và không sử dụng Route Book (sách hướng dẫn).

Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Thành tích được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng theo bảng tổng sắp, qua đó tìm ra những tay đua xuất sắc nhất ở mỗi hạng.

Gia nhập cuộc chơi tầm quốc tế

Toàn bộ vận động viên, phương tiện tham dự bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của FIA.

Theo đó, người tham gia gia (lái chính, lái phụ) phải sở hữu giấy phép thi đấu hạng tối thiểu D-R do FIA cấp. Toàn bộ trang bị bảo hộ cá nhân bao gồm mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày chuyên dụng đều phải có tem chứng nhận đạt chuẩn FIA còn hiệu lực.

Với xe thi đấu, các trang thiết bị an toàn cốt lõi trên xe như khung chống lật (Roll cage), ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm bắt buộc phải có tem kiểm định đạt chuẩn an toàn FIA và còn thời hạn sử dụng.

Thông tin lịch trình Ngày 2-12 Đón các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu Ngày 3-12 Tập kết xe đua, các đội hậu cần, thiết bị chuyên môn... tại địa điểm lưu trú Ngày 4-12 Kiểm tra thủ tục, kỹ thuật xe, khảo sát cung đường thi đấu, họp phổ biến quy định và an toàn, tổ chức Lễ xuất phát Ngày 5-12 Ngày thi đấu thứ nhất, các chặng SS1-SS6, khu vực cụm dự án điện gió BT - đường tránh lũ Lệ Thuỷ Ngày 6-12 Ngày thi đấu thứ hai, các chặng SS7-SS9 Gala dinner và Lễ trao giải

Các chặng đua chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và hệ thống các kênh mạng xã hội.

Ngoài ra, để phục vụ khán giả xem trực tiếp, ban tổ chức sẽ bố trí khu vực khán đài đạt chuẩn, màn hình LED cập nhật thời gian real-time, khu dịch vụ hậu cần kỹ thuật chuyên nghiệp cùng nhiều hoạt động tương tác trực tiếp với các vận động viên, đội đua dành cho cộng đồng đam mê thể thao tốc độ.

Giải đua xe thể thức Rally Sprint quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - TRƯỜNG SƠN RALLY sẽ chính thức diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2-12 đến ngày 6-12 tại tỉnh Quảng Trị. Đây là giải đấu tiêu chuẩn quốc tế lần đầu ghi danh Việt Nam trên bản đồ đua xe Rally châu Á. Giải đấu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME) và được sự đồng hành từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức.