Sáng đầu tiên điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất: Phương tiện lưu thông ổn định

Từ hôm nay 30-10, TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn chung buổi sáng nay tình trạng giao thông tương đối ổn định.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ từ sáng sớm đến hơn 8h30, giao thông trên các tuyến Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, vòng xoay Lăng Cha Cả... các phương tiện lưu thông tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Một trong những phương án điều chỉnh áp dụng từ hôm nay là việc cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ.
Theo ghi nhận, việc điều chỉnh giao thông trong ngày đầu vẫn chưa được một số người dân nắm rõ, tài xế vẫn còn chạy vào đoạn cấm ô tô dù cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo và pa nô thông tin.
Ông Nguyễn Ngọc Long, người dân sống gần khu vực, cho biết trước đây ô tô, taxi... vẫn thường xuyên lưu thông qua các tuyến đường này. Vào giờ cao điểm, đặc biệt thời điểm học sinh tan học, lượng xe tăng cao, đôi lúc xảy ra ùn ứ khi nhiều ô tô nối đuôi nhau đi ra hướng Hoàng Văn Thụ.
Ông Long cho rằng việc hạn chế ô tô lưu thông theo hướng này có thể góp phần giảm áp lực giao thông, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn tại khu vực.
Ngoài ra các khu vực đường Phạm Văn Hai (đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ); giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ; giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi; đường Cộng Hòa - C12... giao thông cơ bản ổn định trong sáng nay.
Xung đột giao thông nhẹ do chưa nắm thông tin
Bà Võ Kim Phượng cho rằng do biển báo mới được lắp đặt nên nhiều tài xế chưa nắm thông tin, vẫn đi theo thói quen cũ. Bà đề xuất cần tăng cường thông báo, hướng dẫn trực tiếp tại khu vực để người tham gia giao thông sớm nắm bắt và chấp hành phương án mới.
Còn tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, một số ô tô đi từ cổng bệnh viện vẫn tiếp tục rẽ trái ra đường Phổ Quang, gây xung đột với dòng xe đi thẳng. Theo phương án mới, TP.HCM cấm ô tô từ cổng bệnh viện rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.
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