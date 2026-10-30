Sáng đầu tiên điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất: Phương tiện lưu thông ổn định

Giao thông ổn định tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả sáng 30-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từ hôm nay 30-10, TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn chung buổi sáng nay tình trạng giao thông tương đối ổn định.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ từ sáng sớm đến hơn 8h30, giao thông trên các tuyến Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, vòng xoay Lăng Cha Cả... các phương tiện lưu thông tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Một trong những phương án điều chỉnh áp dụng từ hôm nay là việc cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ.

Theo ghi nhận, việc điều chỉnh giao thông trong ngày đầu vẫn chưa được một số người dân nắm rõ, tài xế vẫn còn chạy vào đoạn cấm ô tô dù cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo và pa nô thông tin.

Một số ô tô vẫn còn chạy vào đoạn cấm trên đường Lê Văn Sỹ sáng 30-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Pa nô thông báo cấm xe ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ) từ 30-10 đã được cơ quan chức năng lắp đặt trên đường Nguyễn Trọng Tuyển - Ảnh: HỮU DU

Nhiều xe ô tô lựa chọn tuyến đường Bùi Thị Xuân để hướng ra Hoàng Văn Thụ, sau khi đường Lê Văn Sỹ bị cấm - Ảnh: HỮU DUY

Ông Nguyễn Ngọc Long, người dân sống gần khu vực, cho biết trước đây ô tô, taxi... vẫn thường xuyên lưu thông qua các tuyến đường này. Vào giờ cao điểm, đặc biệt thời điểm học sinh tan học, lượng xe tăng cao, đôi lúc xảy ra ùn ứ khi nhiều ô tô nối đuôi nhau đi ra hướng Hoàng Văn Thụ.

Ông Long cho rằng việc hạn chế ô tô lưu thông theo hướng này có thể góp phần giảm áp lực giao thông, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn tại khu vực.

Ngoài ra các khu vực đường Phạm Văn Hai (đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ); giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ; giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi; đường Cộng Hòa - C12... giao thông cơ bản ổn định trong sáng nay.

Xung đột giao thông nhẹ do chưa nắm thông tin Bà Võ Kim Phượng cho rằng do biển báo mới được lắp đặt nên nhiều tài xế chưa nắm thông tin, vẫn đi theo thói quen cũ. Bà đề xuất cần tăng cường thông báo, hướng dẫn trực tiếp tại khu vực để người tham gia giao thông sớm nắm bắt và chấp hành phương án mới. Còn tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, một số ô tô đi từ cổng bệnh viện vẫn tiếp tục rẽ trái ra đường Phổ Quang, gây xung đột với dòng xe đi thẳng. Theo phương án mới, TP.HCM cấm ô tô từ cổng bệnh viện rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực giao lộ Cộng Hòa - C12 sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông - Ảnh: ĐẶNG LINH

Biển báo hướng dẫn các phương tiện đi theo làn đường để rẽ trái tại khu vực giao lộ Cộng Hòa - C12 - Ảnh: ĐẶNG LINH

Tại giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông hiện hữu được giữ nguyên, cho phép các xe từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ - Ảnh: ĐẶNG LINH



Tổng quan phương án điều chỉnh giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ 30-10 - Đồ họa: TUẤN ANH