Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Ngày 25-11, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đề nghị xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028

Do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6.

ACV báo cáo 3 nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai dự án thành phần 3.

Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận việc thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai, một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, nhưng thiết kế này không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, việc xử lý những tồn tại, vướng mắc này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng báo cáo - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Trong đó đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Nguyễn Công Long cho biết một số công việc còn lại của dự án thành phần 2 phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng của dự án thành phần 3. Tổng công ty đề nghị ưu tiên hoàn thiện các công trình kỹ thuật, đấu nối hạ tầng để triển khai đồng bộ các hệ thống phục vụ quản lý bay.

Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet cũng báo cáo đang chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các hãng bay lưu ý những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng dịch vụ trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.

Đại diện Vietnam Airlines lưu ý cần tính toán thời gian chuẩn bị của các hãng hàng không, nhất là đối với các chuyến bay quốc tế do hành khách thường mua vé trước nhiều tháng.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND TP Đồng Nai báo cáo tình hình triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Hai địa phương đã thành lập các tổ công tác, xây dựng phương án tổ chức giao thông, bảo đảm lưu thông thuận lợi khi cảng hàng không đưa vào khai thác.

ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định của pháp luật.

ACV chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thanh toán theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Đối với những vật tư, thiết bị còn vướng mắc, ACV phải chịu trách nhiệm đánh giá về chất lượng, tính hợp lý và sự phù hợp với yêu cầu của công trình.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án và hướng dẫn ACV về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình theo thẩm quyền.

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10-12, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Cùng đó, ACV cần tính toán kỹ các giải pháp kiểm soát bụi, bảo đảm an toàn khai thác giai đoạn 1 khi triển khai thi công giai đoạn 2.

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn.