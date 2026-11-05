Ruộng dứa trên đại lộ ngàn tỉ, muốn trồng tiếp phải đảm bảo an toàn giao thông

Người dân trồng dứa trên đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Tối 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết trước mắt tỉnh thống nhất phương án tạm thời giữ lại ruộng dứa để người dân thu hoạch xong, không cho phát sinh trồng mới, nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn vấn đề giao thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng đặt ra trường hợp sau này, nếu bảo đảm được 2 yếu tố an toàn giao thông và giữ gìn bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, có thể giao khoán cho địa phương quản lý và trồng dứa làm cảnh quan, bởi có khả năng trồng dứa sẽ đẹp và đỡ tốn kém hơn việc trồng hoa và cỏ.

Nhiều bạn đọc ý kiến việc tỉnh cho để lại ruộng dứa trên đại lộ ngàn tỉ đến lúc thu hoạch là quyết định nhân văn.

Sáng 5-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Hoàng Long, Trưởng bản Sinh Phú, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình - địa phương có nhiều cánh đồng dứa mọc trên đại lộ Hoa Lư, cho biết bà con nhân dân rất vui khi tỉnh cho phép để lại ruộng dứa cho đến khi thu hoạch.

Phá bỏ ruộng dứa thiệt hại tiền tỉ

Theo ông Long, đoạn đại lộ qua địa bàn dài khoảng 4km, người dân đều đã trồng dứa kín dải phân cách với diện tích khoảng 6ha (1,4 ha/1km). "Mỗi ha người dân đầu tư khoảng 200-300 triệu đồng (tiền làm đất, giống, thuốc, công chăm sóc), nếu giờ bắt nhổ bỏ là thiệt hại tiền tỉ", ông Long nói.

Ông Long cho hay do thấy đất để trống có cây mọc um tùm, tiếc đất để không, một số hộ dân trong thôn đã góp vốn thuê người cải tạo đất, trồng dứa lên dải phân cách và hai bên đường.

"Họ trồng cũng không báo thôn, xã, đến khi diện tích lớn chúng tôi nắm bắt thì dân đã trồng hết dứa. Người dân thực hiện hành vi đó là sai. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong sẽ có cơ chế linh hoạt để giúp bà con thu hoạch dứa.

Sau khi biết tin tỉnh sẽ cho để lại ruộng dứa, chúng tôi đã làm việc với người dân, công an xã lên phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình chăm sóc và thu hoạch dứa", ông Long nói.

Theo trưởng bản Sinh Phú, người dân trồng dứa trên dải phân cách có chiều dài khoảng 4km, nếu phá bỏ người dân sẽ thiệt hài tiền tỉ - Ảnh: THÀNH NAM

Theo ông Long, hiện thôn đã thông báo tới các hộ dân không cho mở rộng diện tích, trồng mới. Sau khi thu hoạch xong sẽ trả lại mặt bằng cho dự án. Còn việc nếu tỉnh nghiên cứu cho trồng tiếp phải có giải pháp an toàn giao thông.

Ông Đinh Văn Trọng, một hộ dân trồng dứa thuộc bản Sinh Phú (xã Phú Long) cho biết thời điểm cuối năm 2025, khi đại lộ Hoa Lư thông xe kỹ thuật, ông thấy dải phân cách rất rộng, đất bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm nên đã cùng một vài hộ dân khác gom tiền, thuê người dọn dẹp cỏ, cải tạo đất trồng dứa.

"Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản, đất để không lãng phí, bản thân muốn có thêm thu nhập nên mới cho trồng dứa, chứ có biết làm vậy là vi phạm quy định về an toàn giao thông đâu.

Tôi mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho chúng tôi thu hoạch dứa xong, sẽ dọn dẹp sạch sẽ bàn giao lại mặt bằng. Chứ giờ mà cho nhổ bỏ chúng tôi sẽ lâm cảnh nợ nần", ông Trọng nói.

Những cánh đồng dứa, ngô xanh mướt trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư - Ảnh: THÀNH NAM

Quyết định rất nhân văn

Sau khi Tuổi Trẻ thông tin về việc tỉnh Ninh Bình thống nhất cho người dân giữ lại cánh đồng dứa trồng trên dải phân cách đại lộ đến khi thu hoạch, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm cho rằng quyết định của Ninh Bình có lý có tình, hợp lòng dân.

"Một quyết định đúng đắn, nhưng sau thu hoạch dứa phải có phương án trồng cây gì, chứ đừng bỏ hoang...", bạn Vũ Minh nêu quan điểm. Bạn LV Ghiệp bày tỏ đồng tình, cho rằng việc cho để lại ruộng dứa đến khi thu hoạch là rất nhân văn.

Ngoài đồng tình, nhiều bạn đọc còn nêu quan điểm, phân tích hiến kế thêm. "Người dân tiếc đất bỏ hoang, lãng phí nên tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Đề nghị chủ đầu tư và ban quản lý dự án nghiên cứu kỹ khi quy hoạch đường để tạo ra cảnh quan xanh sạch đẹp, có ích cho xã hội", bạn chit***@gmail.com viết.

Bạn đọc Nguyễn Viết Toàn thì cho rằng, nếu người dân xin phép cơ quan chủ quản và ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông và công trình thì nên cho người dân trồng dứa trên dải phân cách vì các lý do sau:

Thứ nhất, cây dứa là cây tán thấp, không có khả năng che khuất tầm nhìn; thứ hai, hằng năm ban quản lý công trình không mất thêm chi phí nhân công cho việc dọn dẹp cỏ dại; thứ ba, cây dứa trồng trong dải phân cách còn trông như một thảm thực vật màu xanh rất đẹp mắt, điều hòa không khí; thứ tư, "tấc đất tấc vàng", người dân có thêm thu nhập.

Những vị trí người dân không trồng dứa, cỏ cây mọc um tùm - Ảnh: THÀNH NAM

Trong khi, bạn đọc Minh Sang lo lắng việc trồng dứa trên dải phân cách tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Nhưng Minh Sang cũng phân tích, nếu nhà nước có phương án hỗ trợ thu hoạch thì nên trồng vừa sạch đẹp, tránh cỏ mọc, lại giúp người dân có thêm nguồn thu hoạch, tạo một sự khác biệt.

Rất nhiều bạn đọc cũng cùng quan điểm về việc trồng dứa vừa giúp người dân có thu nhập, tạo không gian xanh, sạch sẽ cho dải phân cách. Đồng thời, cũng lo lắng nếu không có giải pháp an toàn, sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trên dải phân cách và bên hành lang đại lộ Hoa Lư có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng đoạn qua xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình bỗng xuất hiện những cánh đồng dứa xanh mướt, kéo dài nhiều cây số. Vụ việc sau đó nổ ra tranh cãi trên mạng xã hội. Chủ đầu tư cho rằng việc trồng dứa trên dải phân cách, trong phạm vi dự án là không được phép. Trong khi, nhiều ý kiến cho rằng, trồng dứa trên khu vực này tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, đường lại trở nên thông thoáng.