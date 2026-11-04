Chủ đầu tư nói gì về cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ gây tranh cãi?

Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Sáng 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc người dân trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư gây nhiều ý kiến trái chiều những ngày qua, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, khẳng định việc làm này là không đúng quy định.

Theo ông Trường, sự việc được đơn vị phát hiện từ cuối năm 2025. Ngay sau đó, Ban đã có văn bản gửi các địa phương dọc tuyến và nhà thầu, đề nghị phối hợp vận động người dân dừng việc trồng dứa.

Tuy nhiên, ông Trường thừa nhận dù sự việc được phát hiện từ gần một năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, công tác giám sát ở một số thời điểm còn chưa chặt chẽ.

"Công trình đưa vào vận hành, thông xe kỹ thuật đã một năm nay rồi, công tác quản lý hiện trường còn nhiều khó khăn, thiếu sót", ông Trường nói.

Lý giải về những khó khăn trong công tác quản lý, ông Trường cho biết đây là công trình giao thông có chiều dài lớn, khoảng 23km, nên không thể rào chắn, cấm người dân qua lại trên toàn tuyến.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư, ngay khi phát hiện sự việc, Ban đã có văn bản chỉ đạo nhà thầu và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân.

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, chủ đầu tư đại lộ Hoa Lư - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng theo ông Trường, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 31-12-2026, sau đó sẽ được bàn giao cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quản lý, khai thác.

Đối với tình trạng người dân vẫn trồng dứa, ông Trường cho biết Ban sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành. Trường hợp người dân không đồng thuận, đơn vị sẽ rà soát cụ thể từng hộ để yêu cầu dừng việc canh tác trong phạm vi dự án.

"Đây là đất giao thông, có công năng phục vụ giao thông. Việc trồng dứa sẽ làm thay đổi hiện trạng mặt bằng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Người dân vào trồng, chăm sóc và thu hoạch dứa nhưng không được đào tạo về an toàn giao thông nên rất nguy hiểm", ông Trường nhấn mạnh.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi trước thông tin người dân tại các xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã tự ý cải tạo đất, cày xới dải phân cách và nhiều diện tích đất nằm trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư để trồng dứa.

Ghi nhận thực tế dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long.

Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng.

Dứa xanh mướt được người dân trồng trên dải phân cách và hành lang đường đại lộ Hoa Lư - Ảnh: THÀNH NAM

Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 2-11, ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, cho biết khi thấy hiện tượng người dân trồng dứa trên dải phân cách đại lộ, địa phương đã có văn bản tuyên truyền tới người dân.

"Sau đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 có văn bản, chúng tôi tiếp tục ra văn bản tuyên truyền", ông Tuấn thông tin.

Khi được hỏi về việc xã đã tuyên truyền vận động, thế nhưng thực trạng trồng dứa vẫn diễn ra, ông Tuấn lý giải địa phương cũng đã tuyên truyền mạnh, tuy nhiên công trình đang thi công, chưa bàn giao nên cũng khó xử lý.

Đại lộ dài gần 23km, có 8 làn xe Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây (giai đoạn I), được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường có chiều dài gần 23km, với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc Nam được đầu tư 8 làn xe. Dự án có điểm đầu tại nút giao Đồng Giao (phường Tam Điệp) kết nối với đường Hồ Xuân Hương và đường Đồng Giao; điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan. Sau gần 5 năm thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trước khi bàn giao, đưa vào vận hành.