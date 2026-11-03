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Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm sau khi Tuổi Trẻ thông tin về cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ ở Ninh Bình, nhiều người cho rằng việc trồng dứa "đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định".

Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định - Ảnh 1.

Cánh đồng dứa được người dân trồng xanh tốt trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết "Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ ngàn tỉ ở Ninh Bình gây tranh cãi", nhiều bạn đọc, thậm chí những người thường xuyên đi qua tuyến đường đã có những quan điểm về vụ việc.

Có người đồng tình, nhưng cũng có người cho rằng việc trồng dứa trên dải phân cách là quá nguy hiểm cho người dân và cả người tham gia giao thông.

Bạn đọc hks nêu quan điểm: "Cần xác định trong thiết kế thì mảng xanh của dải phân cách trồng gì, có tác dụng gì, chi phí trồng bao nhiêu, chi phí chăm sóc bao nhiêu, tại sao lại để cỏ dại mọc um tùm như vậy?

Nếu việc canh tác trồng trọt của bà con không gây ảnh hưởng tới hạ tầng bên dưới, lại tiết kiệm được ngân sách thì nên để bà con làm. Ngoài ra, bà con canh tác cũng sẽ tăng thêm an ninh cho khu vực, tránh gây mất cắp các vật tư như dây cáp kim loại...".

Bạn Hai Le cũng đồng quan điểm khi cho rằng dứa nhìn đẹp hơn cỏ mà còn có thêm hiệu quả kinh tế. "Nếu tổ chức tốt và an toàn thì nên trồng", bạn đọc Quang Huy viết. Trong khi bạn đọc Phan Vinh cho rằng "để cỏ mọc mất mỹ quan, gây mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án phải xem lại".

Ngoài những ý kiến đồng tình, thì phần lớn các ý kiến băn khoăn việc người trồng dứa trên dải phân cách đại lộ, lo ngại tiềm ẩn nguy hiểm đến an toàn giao thông. 

Bạn đọc Quyen 123 viết "đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định"; bạn đọc Chim Xanh thì viết "Nhìn mấy luống dứa cuốn thật sự, nhưng dân trồng vậy là sai rồi. Nguy hiểm nữa!".

Bạn đọc Chuongtrv không đồng tình với việc này, anh cho rằng trồng dứa trong phạm vi đại lộ là rất nguy hiểm, vì trồng phải có người chăm bón, rồi thu hoạch. "Mỗi khi như vậy thì băng qua đường rất dễ có tai nạn", bạn đọc Chuongtrv viết.

Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định - Ảnh 4.

Mặc dù việc trồng dứa trông rất sạch sẽ, đường thông thoáng, nhưng nhiều bạn đọc cho rằng vẫn rất nguy hiểm cho người dân và người tham gia giao thông - Ảnh: THÀNH NAM

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi trước thông tin người dân tại các xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã tự ý cải tạo đất, cày xới dải phân cách và nhiều diện tích đất nằm trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư để trồng dứa.

Ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy đại lộ Hoa Lư được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có dải phân cách giữa rất lớn rộng khoảng 15-20m.

Tại khu vực nút giao Đồng Giao (lối lên cao tốc Bắc Nam) thuộc phường Tam Điệp, dải phân cách không trồng dứa, chỉ có cây cỏ mọc um tùm, có nơi cây lau sậy mọc cao lút cả đầu người, có chỗ tràn cả xuống lòng đường.

Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định - Ảnh 5.

Nhiều người dân làm việc trên cánh đồng dứa cho biết họ chỉ là người đi làm thuê, còn chủ của những vườn dứa là ai họ cũng không rõ - Ảnh: THÀNH NAM

Việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long. Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa xanh tốt được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng.

Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Việc dân trồng dứa trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư đã được chính quyền xã Phú Long và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phát hiện từ cuối năm 2025, đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan xử lý. Tuy nhiên gần 1 năm sau, người dân vẫn trồng dứa trên đại lộ.

Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn sai quy định - Ảnh 7.Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ ngàn tỉ ở Ninh Bình gây tranh cãi

Việc người dân cải tạo đất, biến dải phân cách trên đại lộ Hoa Lư được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình thành những cánh đồng dứa (thơm) xanh tốt, đang gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

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    Chủ đề: cánh đồng dứa đại lộ Hoa Lư ninh bình trồng dứa

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