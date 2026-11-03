Vụ cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Đã phát hiện việc trồng dứa từ tháng 11-2025

Cánh đồng dứa xanh mướt được người dân trồng trên dải phân cách đại lộ ngàn tỉ đồng ở Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 3-11, ông Đặng Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình - cho biết việc người dân trồng dứa trên tuyến đại lộ Hoa Lư đoạn qua địa bàn xã đã được chính quyền địa phương phát hiện từ tháng 11-2025.

Theo báo cáo ngày 28-11-2025 của UBND xã Phú Long, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, địa phương này phát hiện một số hộ dân tự ý cày xới, cải tạo đất, trồng cây tại khu vực dải phân cách và hành lang cây xanh.

Những hoạt động này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc thi công hoàn thiện, chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Ngay sau đó, xã Phú Long đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình), chỉ đạo đơn vị thi công chủ động quản lý, bảo vệ phạm vi mặt bằng đã giải phóng để thực hiện dự án.

Rà soát, xác định các vị trí có tình trạng tập kết vật liệu, dựng lều lán, canh tác, trồng cây ảnh hưởng đến công trình; phối hợp với chính quyền địa phương và các thôn, bản tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thu dọn, hoàn trả mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện và bàn giao công trình.

Theo chính quyền địa phương và chủ đầu tư, việc trồng dứa trên dải phân cách nằm trong phạm vi dự án là không được phép - Ảnh: THÀNH NAM

Đến ngày 31-12-2025, chính quyền xã Phú Long lại nhận được văn bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phản ánh tình trạng người dân tự ý canh tác trong phạm vi dải phân cách tuyến đường, trong đó có việc trồng cây dứa tại đoạn Km16+800 đến Km17+600 thuộc địa bàn xã Phú Long.

Theo ông Đặng Xuân Tuấn, việc người dân trồng dứa trên dải phân cách xã đã phát hiện trước đó. Tuy nhiên sau khi ban có văn bản, ngày 16-1-2026 xã tiếp tục có văn bản chỉ đạo các thôn, bản, phòng kinh tế và công an xã phối hợp, quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường quản lý, bảo vệ mặt bằng dự án, chủ động kiểm tra, phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, bảo đảm điều kiện hoàn thiện và bàn giao công trình theo quy định.

Mặc dù đến nay đã 1 năm kể từ ngày phát hiện, tình trạng người dân trồng dứa vẫn không được xử lý, dứa vẫn tiếp tục được trồng trên dải phân cách.

Những cánh đồng dứa xanh mướt trên đại lộ Hoa Lư đoạn qua xã Phú Long - Ảnh: THÀNH NAM

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 2-11, ông Đặng Xuân Tuấn thông tin đã tuyên truyền nhiều lần cho người dân, thế nhưng việc xử lý gặp khó khăn do dự án vẫn đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi trước thông tin người dân tại các xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã tự ý cải tạo đất, cày xới dải phân cách và nhiều diện tích đất nằm trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư để trồng dứa.

Điều khiến sự việc gây chú ý, tạo ra tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội là diện tích đất người dân cải tạo để trồng dứa thuộc dải phân cách giữa được dành cho các hạng mục hạ tầng giao thông, cây xanh. Đơn vị đầu tư tuyến đường đề nghị nhổ bỏ cây dứa, trả lại mặt bằng cho dự án, trong khi nhiều người cho rằng việc trồng dứa trông tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn.

Ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy đại lộ Hoa Lư được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có dải phân cách giữa rất lớn rộng khoảng 15-20m.

Tại khu vực nút giao Đồng Giao (lối lên cao tốc Bắc Nam) thuộc phường Tam Điệp, dải phân cách không trồng dứa, chỉ có cây cỏ mọc um tùm, có nơi cây lau sậy mọc cao lút cả đầu người, có chỗ tràn cả xuống lòng đường.

Việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long. Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa xanh tốt được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng.

Nhiều vị trí trên đại lộ Hoa Lư người dân không trồng dứa, dải phân cách cỏ cây mọc um tùm - Ảnh: THÀNH NAM

Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây (giai đoạn I), được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường có chiều dài gần 23km, với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc Nam được đầu tư 8 làn xe. Sau gần 5 năm thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trước khi bàn giao, đưa vào vận hành.

Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ ngàn tỉ ở Ninh Bình gây tranh cãi Việc người dân cải tạo đất, biến dải phân cách trên đại lộ Hoa Lư được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình thành những cánh đồng dứa (thơm) xanh tốt, đang gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.



