Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Tỉnh cho để lại đến khi thu hoạch xong

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tạm thời giữ lại cánh đồng dứa người dân tự ý trồng trên đại lộ Hoa Lư, cho người dân thu hoạch xong vụ, không cho phát sinh trồng mới.

- Ảnh 1.

Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Tối ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc người dân trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, trước mắt tỉnh thống nhất phương án tạm thời giữ lại ruộng dứa để người dân thu hoạch xong, không cho phát sinh trồng mới, nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn vấn đề giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, khẳng định việc làm này là không đúng quy định.

Khu vực này là đất giao thông nên công năng chỉ để phục vụ giao thông, người dân không thể lấy đất giao thông đi làm nông nghiệp được.

Theo ông Trường, sự việc được đơn vị phát hiện từ cuối năm 2025. Ngay sau đó ban đã có văn bản gửi các địa phương dọc tuyến và nhà thầu, đề nghị phối hợp vận động người dân dừng việc trồng dứa.

- Ảnh 3.

Dải phân cách có chiều dài khoảng 3-5km đoạn qua xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình được người dân trồng kín dứa - Ảnh: THÀNH NAM

Tuy nhiên ông Trường thừa nhận dù sự việc được phát hiện từ gần một năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, công tác giám sát ở một số thời điểm còn chưa chặt chẽ.

Cũng theo ông Trường, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 31-12-2026, sau đó sẽ được bàn giao cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quản lý, khai thác.

Đối với tình trạng người dân vẫn trồng dứa, ông Trường cho biết ban sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành.

Trường hợp người dân không đồng thuận, đơn vị sẽ rà soát cụ thể từng hộ để yêu cầu dừng việc canh tác trong phạm vi dự án.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trên dải phân cách và bên hành lang đại lộ Hoa Lư có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng đoạn qua xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình bỗng xuất hiện những cánh đồng dứa xanh mướt, kéo dài nhiều cây số.

Ghi nhận thực tế dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long.

- Ảnh 4.

Chủ đầu tư khẳng định việc người dân trồng dứa trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư là không được phép - Ảnh: THÀNH NAM

Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng. Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Trái với những đoạn đường này, tại nhiều vị trí không trồng dứa, cỏ cây mọc um tùm, có nơi cây lau sậy mọc cao quá đầu người, tràn cả ra đường giao thông.

Vụ việc sau đó nổ ra tranh cãi trên mạng xã hội. Chủ đầu tư cho rằng việc trồng dứa trên dải phân cách, trong phạm vi dự án là không được phép. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng trồng dứa trên khu vực này tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, đường lại trở nên thông thoáng.

Tuy nhiên nhiều độc giả lại cho rằng khi người dân tự ý cải tạo đất trồng dứa, quá trình chăm sóc và thu hoạch dứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

- Ảnh 5.Chủ đầu tư nói gì về cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ gây tranh cãi?

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẳng định việc người dân trồng dứa trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư là không được phép, đồng thời cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân không tiếp tục canh tác.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cánh đồng dứa đại lộ Hoa Lư trồng dứa trên dải phân cách trồng dứa

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất