Cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ: Tỉnh cho để lại đến khi thu hoạch xong

Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: THÀNH NAM

Tối ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc người dân trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, trước mắt tỉnh thống nhất phương án tạm thời giữ lại ruộng dứa để người dân thu hoạch xong, không cho phát sinh trồng mới, nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn vấn đề giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, khẳng định việc làm này là không đúng quy định.

Khu vực này là đất giao thông nên công năng chỉ để phục vụ giao thông, người dân không thể lấy đất giao thông đi làm nông nghiệp được.

Theo ông Trường, sự việc được đơn vị phát hiện từ cuối năm 2025. Ngay sau đó ban đã có văn bản gửi các địa phương dọc tuyến và nhà thầu, đề nghị phối hợp vận động người dân dừng việc trồng dứa.

Dải phân cách có chiều dài khoảng 3-5km đoạn qua xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình được người dân trồng kín dứa - Ảnh: THÀNH NAM

Tuy nhiên ông Trường thừa nhận dù sự việc được phát hiện từ gần một năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, công tác giám sát ở một số thời điểm còn chưa chặt chẽ.

Cũng theo ông Trường, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 31-12-2026, sau đó sẽ được bàn giao cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quản lý, khai thác.

Đối với tình trạng người dân vẫn trồng dứa, ông Trường cho biết ban sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành.

Trường hợp người dân không đồng thuận, đơn vị sẽ rà soát cụ thể từng hộ để yêu cầu dừng việc canh tác trong phạm vi dự án.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trên dải phân cách và bên hành lang đại lộ Hoa Lư có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng đoạn qua xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình bỗng xuất hiện những cánh đồng dứa xanh mướt, kéo dài nhiều cây số.

Ghi nhận thực tế dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long.

Chủ đầu tư khẳng định việc người dân trồng dứa trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư là không được phép - Ảnh: THÀNH NAM

Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng. Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Trái với những đoạn đường này, tại nhiều vị trí không trồng dứa, cỏ cây mọc um tùm, có nơi cây lau sậy mọc cao quá đầu người, tràn cả ra đường giao thông.

Vụ việc sau đó nổ ra tranh cãi trên mạng xã hội. Chủ đầu tư cho rằng việc trồng dứa trên dải phân cách, trong phạm vi dự án là không được phép. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng trồng dứa trên khu vực này tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, đường lại trở nên thông thoáng.

Tuy nhiên nhiều độc giả lại cho rằng khi người dân tự ý cải tạo đất trồng dứa, quá trình chăm sóc và thu hoạch dứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Chủ đầu tư nói gì về cánh đồng dứa mọc trên đại lộ ngàn tỉ gây tranh cãi? Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẳng định việc người dân trồng dứa trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư là không được phép, đồng thời cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân không tiếp tục canh tác.



