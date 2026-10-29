Rừng Hồng - tâm điểm trải nghiệm sống tại Eco Retreat

Rừng Hồng lấy hoa hồng làm điểm nhấn cảnh quan đặc trưng - Ảnh: ECP

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220ha, nằm tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trung tâm đô thị được định hình từ tầm nhìn quy hoạch

Không phải ngẫu nhiên trung tâm luôn là một trong những khu vực hấp dẫn nhất của đô thị. Bất kể quy mô hay hình thái quy hoạch, đây thường là nơi hội tụ các hoạt động, không gian công cộng và tiện ích, tạo nên sức sống riêng. Đó là nơi người ta muốn dừng chân, hòa mình vào nhịp sống chung, đồng thời lựa chọn để làm việc, kinh doanh và gắn bó lâu dài.

Chính sự hội tụ ấy khiến trung tâm không chỉ là điểm đến mà còn góp phần định hình trải nghiệm sống và sức hấp dẫn của cả đô thị.

Từ cách tiếp cận này, nhà sáng lập Ecopark định hình Rừng Hồng là điểm hội tụ của phân khu Mùa Lễ Hội, mang dấu ấn riêng trong cấu trúc đô thị Eco Retreat.

Rừng Hồng kết nối với các phân khu khác qua đại lộ rộng 30-40m - Ảnh: ECP

Rừng Hồng là tâm điểm kết nối các phân khu thông qua tuyến đại lộ vòng quanh đô thị và trục đường rộng 30m. Khu vực này còn có đại lộ Quảng Trường rộng 40m, đi qua 6 tòa căn hộ cao tầng, kết nối hai quảng trường và tiếp giáp công viên trung tâm, hồ Thiên Nga.

Hệ thống đường nội khu giúp cư dân các phân khu tiếp cận trung tâm thuận tiện. Với cư dân tại 6 tòa căn hộ, quảng trường sự kiện, quảng trường lễ hội và công viên hồ Thiên Nga còn là những không gian công cộng gần gũi, góp phần làm phong phú nhịp sống hằng ngày.

Từ quảng trường đến đời sống thường nhật

Theo Nhà sáng lập Ecopark, quảng trường không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, hoạt động cộng đồng mà còn cần gắn với đời sống thường nhật, từ đi dạo, vận động đến gặp gỡ, trò chuyện. Đây cũng là định hướng quy hoạch cảnh quan tại Rừng Hồng – trung tâm Mùa Lễ Hội.

Rừng Hồng có 3 quảng trường với tổng diện tích gần 29.000m² - Ảnh: ECP

Phân khu được thiết kế với ba quảng trường lớn, tổng diện tích gần 29.000m². Trong đó, quảng trường Sáng tạo rộng 3.500m², tiếp giáp hồ Thiên Nga; quảng trường Sự kiện rộng 8.500m² và quảng trường Lễ hội 16.700m².

Thay vì xem quảng trường là những tiện ích độc lập, quy hoạch Rừng Hồng đặt các không gian này trong mối liên kết với tuyến phố, công viên, vườn hội, điểm vui chơi và khu vực nghỉ chân. Các thành tố tạo nên hành trình trải nghiệm liên tục, để không gian công cộng vừa phục vụ những dịp đặc biệt, vừa đáp ứng nhiều nhu cầu sinh hoạt trong ngày.

Thực tế tại các khu đô thị như Ecopark (Hưng Yên) và Eco Central Park (Nghệ An), quảng trường và công viên trung tâm không chỉ nhộn nhịp trong các sự kiện lễ hội mà còn là không gian quen thuộc trong đời sống cư dân.

Tại Rừng Hồng, hoa hồng được chọn làm điểm nhấn cảnh quan. Những lối đi dạo, nép mình dưới các khóm hoa, giàn hồng leo, lối đá trên thảm cỏ cùng sắc hoa hồng vàng, cam, đỏ, trắng tạo nên không gian giàu màu sắc, gợi cảm giác như bước vào một lễ hội.

Trong khi nhiều loài hoa chỉ nở rộ vào những thời điểm nhất định trong năm, Ecopark đang nghiên cứu phương án trồng hoa hồng nở quanh năm tại các khu vực quảng trường và công viên trung tâm.

Bên cạnh hoa hồng, cảnh quan còn được bổ sung các loài cây bóng mát có hoa như bằng lăng, tường vi và kèn hồng. Sự đan xen sắc vàng, cam, đỏ góp phần tạo điểm nhấn thị giác qua các mùa hoa.

Quảng trường có tầm nhìn ra mặt hồ và công viên nội khu tại Rừng Hồng - Ảnh: ECP

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc DB Group – đại diện Nhà sáng lập Ecopark, sức sống đô thị không chỉ đến từ những sự kiện đông người mà còn được tạo nên bởi những trải nghiệm nhỏ lặp lại mỗi ngày. Đó có thể là lối đi thuận tiện, một khoảng bóng mát, nơi trẻ em vui chơi hay không gian để gia đình cùng vận động.

Mục tiêu không phải biến toàn bộ phân khu thành một lễ hội liên tục, mà là tạo ra nhiều lựa chọn trải nghiệm trong cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích trung tâm.

Hệ thống cảnh quan và tiện ích trung tâm mang đến nhiều trải nghiệm cho cư dân Rừng Hồng - Ảnh: DUY PHÚ

Đa dạng loại hình nhà ở tại Rừng Hồng

Cùng với hệ thống cảnh quan và tiện ích công cộng, Rừng Hồng phát triển nhiều loại hình nhà ở, gồm nhà phố vườn, nhà phố đại lộ, nhà phố trung tâm, biệt thự quảng trường và biệt thự phố, với diện tích từ 81–320m². Cơ cấu sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn về không gian sống, đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong cùng phân khu.

Đáng chú ý, biệt thự Quảng trường và nhà phố Trung tâm là hai dòng sản phẩm lần đầu được giới thiệu tại Eco Retreat. Với vị trí gắn với không gian công cộng và khu vực trung tâm, các sản phẩm này hướng đến khả năng kết hợp nhu cầu an cư với hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ, tùy phương án khai thác của chủ sở hữu.

Quảng trường tại Rừng Hồng hướng đến trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa tại phía Tây TP.HCM - Ảnh: DUY PHÚ

Lợi thế của Rừng Hồng là kết nối nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích tại trung tâm Mùa Lễ Hội. Các không gian công cộng vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của cư dân, vừa tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là cơ sở để Rừng Hồng kết hợp hai giá trị: một môi trường sống giàu tương tác và cơ hội khai thác công năng tại khu vực trung tâm của đại đô thị sinh thái.

Bên cạnh không gian giao lưu, mua sắm và lễ hội, khu vực này còn có các tuyến đi bộ rợp bóng mát, sân chơi trẻ em và những điểm dừng chân, thư giãn. Sự kết hợp này hướng đến việc cân bằng giữa nhịp sống sôi động và nhu cầu nghỉ ngơi của cư dân.

Sống đa trải nghiệm giữa không gian Rừng Hồng, Eco Retreat - Ảnh: DUY PHÚ

Nhờ đó, cư dân có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động khi muốn kết nối, đồng thời tận hưởng sự thư thái trong sinh hoạt thường ngày. Đây cũng là định hướng phát triển không gian sống tại Eco Retreat theo mô hình trị liệu, phục hồi và tái tạo.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin và tư vấn.