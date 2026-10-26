Ecopark ra mắt Rừng Hồng - tâm điểm lễ hội tại Eco Retreat

Rừng Hồng – tâm điểm lễ hội giữa đại đô thị sinh thái Eco Retreat - Ảnh: ECP

Eco Retreat có quy mô 220ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút qua đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vị trí trung tâm, nơi định hình bản sắc đô thị

Đại đô thị Eco Retreat được nhà sáng lập Ecopark khởi công từ tháng 4-2025, lần lượt giới thiệu các phân khu nhà phố, biệt thự và căn hộ cao tầng. Mới đây, Rừng Hồng - phân khu thấp tầng tại vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, kết nối các không gian cảnh quan, quảng trường và hoạt động cộng đồng, chính thức được ra mắt.

Eco Retreat tổ chức nhiều sự kiện, đồng thời đón những cư dân đầu tiên về sinh sống - Ảnh: DUY PHÚ

Đại diện Ecopark cho biết, với định hướng trị liệu, phục hồi và tái tạo, Eco Retreat hướng đến việc kết nối con người với thiên nhiên, hệ thống tiện ích và những trải nghiệm làm phong phú đời sống tinh thần.



Trong tổng thể đó, Rừng Hồng nằm tại vị trí trung tâm phân khu Mùa Lễ Hội, kết nối với các trục giao thông chính như đại lộ Quảng Trường, đại lộ Hồ Thiên Nga và khu vực giao điểm của 6 tòa căn hộ cao tầng.

Vị trí này tạo lợi thế tiếp cận tiện ích, đồng thời mở ra dư địa phát triển thương mại, dịch vụ khi cộng đồng cư dân dần hình thành. Các tòa căn hộ cao tầng được kỳ vọng bổ sung lượng khách thường xuyên cho khu vực.

Khu thương mại Eco Bazaar đã đi vào hoạt động, góp phần tạo sức sống cho Rừng Hồng - Ảnh: DUY PHÚ

Cùng với Eco Bazaar đã đi vào hoạt động, khối đế thương mại của các tòa căn hộ bổ sung các điểm mua sắm, ăn uống và dịch vụ. Hai trục đại lộ được quy hoạch với vỉa hè rộng, kết hợp sân trước của từng căn nhà, tạo thành dãy phố phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ trải nghiệm.



Dịch vụ thương mại tại Rừng Hồng cộng hưởng nhờ bao quanh các tòa cao tầng với mật độ cư dân cao - Ảnh: ECP

Tinh thần lễ hội trong cuộc sống thường nhật

Tại trung tâm Mùa Lễ hội, tinh thần lễ hội không chỉ thể hiện qua các sự kiện được tổ chức định kỳ mà còn nằm trong cách quy hoạch quảng trường, công viên và không gian kết nối, tạo điểm hẹn để cư dân vui chơi, vận động, gặp gỡ và tận hưởng cảnh quan mỗi ngày.

Các quảng trường bao quanh Rừng Hồng tạo không gian cho hoạt động vui chơi và kết nối cộng đồng - Ảnh: ECP

Điểm nhấn là Quảng trường Lễ hội rộng 16.700m², được bố trí nhiều khu vực chức năng như quảng trường sự kiện, sân thể thao, sân chơi trẻ em và không gian mở phục vụ các hoạt động ngoài trời. Từ đây, các tuyến kết nối tiếp tục dẫn đến Quảng trường Sáng tạo, bến kayak và hồ Thiên Nga rộng 12ha.



Hệ thống quảng trường được tổ chức liên hoàn, mở rộng trải nghiệm từ không gian sự kiện sang công viên và mặt nước. Các tuyến đại lộ rộng 30-40m kết nối Rừng Hồng với những phân khu xung quanh, tạo điều kiện tiếp cận các tiện ích.

Rừng Hồng kết nối với các phân khu xung quanh qua các đại lộ 30-40m - Ảnh: ECP

Tại Quảng trường Lễ hội, khu thể thao ngoài trời, khu vận động có mái che, sân chơi trẻ em và quảng trường cỏ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Quảng trường cỏ vừa phục vụ hoạt động thường nhật, vừa có thể chuyển đổi công năng khi diễn ra các lễ hội và sự kiện phù hợp.



Cách tổ chức này hướng đến việc duy trì sức sống cho không gian đô thị ngay cả khi không có sự kiện lớn. Quảng trường có thể trở thành điểm hẹn để gia đình dành thời gian bên nhau, trẻ em vui chơi, người lớn vận động và cư dân gặp gỡ, tham gia các hoạt động chung.

Theo bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Ecopark, định hướng trị liệu, phục hồi và tái tạo tại Eco Retreat không đồng nghĩa với việc tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Bà cho biết trung tâm Mùa Lễ hội được quy hoạch nhằm cân bằng hai yếu tố: mật độ cư dân từ các tòa căn hộ cao tầng và diện tích cảnh quan, quảng trường quy mô lớn. Qua đó, khu vực hướng đến sự kết hợp giữa nhịp sống sôi động, tiện ích thương mại và trải nghiệm sinh thái, nhờ đó, mảnh ghép trung tâm Mùa Lễ Hội là Rừng Hồng có được sự vượt trội: nhịp sống căng tràn năng lượng giữa thiên nhiên.

Sắc hoa hồng tạo nên bản sắc riêng

Bên cạnh quy hoạch không gian, Rừng Hồng được định hình bản sắc bằng cảnh quan lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và sắc hoa rực rỡ. Tuyến Phố Lễ hội kết hợp cây xanh, hoa, ánh sáng và các điểm nhấn cảnh quan, tạo diện mạo xuyên suốt cho khu vực.

Hoa hồng trở thành điểm nhấn cảnh quan, tạo nét riêng cho Rừng Hồng - Ảnh: ECP

Hoa hồng được lựa chọn làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp cùng các loài hoa có sắc cam, hồng, vàng và đỏ như ly lửa, kèn hồng, hoa ban và bằng lăng. Bảng màu cảnh quan hướng đến cảm giác tươi vui, giàu sức sống, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện cho phân khu.



Bên cạnh sự rực rỡ, hoa hồng còn gợi nét lãng mạn, mềm mại và tinh tế. Kết hợp với không gian thương mại, giải trí và cộng đồng, cảnh quan hoa tạo nên những sắc thái khác nhau, từ sự sôi động của các tuyến phố đến những khoảng không gian nhẹ nhàng để cư dân tận hưởng cảnh sắc và nhịp sống theo cách riêng.

Sắc hoa hồng trở thành ngôn ngữ nhận diện tại Rừng Hồng - Ảnh: ECP

Trong một đại đô thị có nhiều phân khu với những định hướng trải nghiệm khác nhau, bản sắc cảnh quan giúp mỗi nơi có một dấu ấn riêng trong ký ức của cư dân. Với Rừng Hồng, sắc hoa trở thành ngôn ngữ nhận diện, góp phần kết nối những tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng thành một tổng thể thống nhất.



Bên cạnh cảnh quan và tiện ích cộng đồng, phân khu còn được phát triển với nhiều dòng sản phẩm nhà ở. Đáng chú ý, lần đầu tiên Eco Retreat ra mắt Biệt thự Quảng trường và Nhà phố Trung tâm, hai dòng sản phẩm được giới thiệu có vị trí nổi bật tại đại đô thị.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin và tư vấn.