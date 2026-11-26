Park Ji Hoon đốn tim khán giả khi tạo dáng trên thảm đỏ. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh nhờ thành công của phim Dưới bóng điện hạ - Ảnh: News1

Tối 25-11, Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tại tại hội trường KBS ở Yeouido, Seoul.

Hope thắng giải Phim xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2026

Phim Hope của đạo diễn Na Hong Jin giành giải Phim xuất sắc nhất, đồng thời được vinh danh ở hạng mục Quay phim - Ánh sáng xuất sắc nhất.

Lên sân khấu nhận cúp từ đạo diễn Park Chan Wook, Na Hong Jin gửi lời cảm ơn đến ê kíp: "Với tư cách một đạo diễn, tôi muốn chân thành nói với các diễn viên và thành viên đoàn phim rằng mọi người đã làm việc rất xuất sắc, thật sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng tất cả".

Trailer Hope

Trong khi đó, Possible Love trở thành phim nổi bật ở các hạng mục diễn xuất khi mang về tổng cộng 4 giải thưởng.

Sol Kyung Gu và Jeon Do Yeon lần lượt giành giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai một cặp vợ chồng công nhân bị sa thải.

Jo Yeo Jeong cũng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đạo diễn Lee Chang Dong và biên kịch Oh Jung Mi cùng nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim.

Sol Kyung Gu (trái) và Jeon Do Yeon giành giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Rồng Xanh 2026 - Ảnh: CHOSUN

Đáng chú ý, chiến thắng lần này giúp Sol Kyung Gu trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh có 4 lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trên sân khấu, anh bày tỏ: "Tôi biết ơn vì mọi người vẫn giúp tôi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, dù tôi không còn trẻ nữa.

Tôi cũng rất vui và biết ơn khi có cơ hội làm việc trở lại với đạo diễn Lee Chang Dong sau 23 năm. Với tôi, ông không chỉ là đạo diễn mà còn giống một người anh cả và người thầy trong cuộc sống".

Đêm đáng nhớ của Park Ji Hoon

Park Ji Hoon giành hai giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất nhờ vai vua Danjong trong phim Dưới bóng điện hạ.

Ra mắt vào tháng 2 năm nay, Dưới bóng điện hạ thu hút 16,93 triệu lượt khán giả, trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Khi tên mình được xướng lên, Park Ji Hoon bước lên sân khấu và có phần bối rối, thừa nhận bản thân chưa chuẩn bị bài phát biểu nhận giải - Ảnh: Sports Chosun

Park Ji Hoon chia sẻ: "Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và nói như thế nào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Jang Hang Jun, người luôn tin tưởng tôi đến phút cuối cùng.

Tôi cũng vô cùng kính trọng và yêu quý tiền bối Hae Jin, người đã chia sẻ năng lượng và giúp đỡ tôi rất nhiều tại phim trường".

Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong công ty quản lý và người hâm mộ. Anh khẳng định: "Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình, giữ thái độ nghiêm túc để mang đến những tác phẩm tốt và hình ảnh ngày càng hoàn thiện hơn".

Vinh danh huyền thoại điện ảnh Ahn Sung Ki

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng của đêm trao giải là phần vinh danh cố nghệ sĩ Ahn Sung Ki bằng giải Thành tựu trọn đời.

Người đảm nhận vai trò trao giải là Lee Jung Jae. Đeo kính gọng đen và giữ vẻ mặt trang nghiêm, anh mở đầu bài phát biểu: "Khi bước ra đây để trao giải thưởng này, tôi nhiều lần do dự, bởi ông ấy không còn hiện diện tại nơi này".

Sau đó, Lee Jung Jae nhắc lại hành trình nghệ thuật của Ahn Sung Ki, người bắt đầu đóng phim từ năm 1961, khi mới 5 tuổi, trước khi trở thành một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh: CHOSUN



Nhắc đến quãng thời gian Ahn Sung Ki chống chọi với bệnh tật, Lee Jung Jae kể: "Vài năm trở lại đây, tiền bối đã trải qua một cuộc chiến dài. Hẳn ông đã rất vất vả, nhưng chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Ngược lại, ông còn động viên chúng tôi".

Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động là khi Lee Jung Jae nhắc lại lời hứa của đàn anh về việc trở lại màn ảnh: "Ông từng hứa rằng sẽ gặp lại mọi người qua một bộ phim mới. Chúng tôi hiểu lời ông nói khi ấy chân thành đến nhường nào".

Đến đây, nam diễn viên gần như không thể tiếp tục bài phát biểu, cố gắng kìm những giọt nước mắt.

Con trai thứ hai của cố nghệ sĩ, Ahn Philip, thay mặt cha lên nhận giải và gửi lời cảm ơn đến khán giả, người hâm mộ đã luôn yêu mến, ủng hộ ông.