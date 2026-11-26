Rạp đám cưới dài hàng chục mét, chiếm trọn lòng đường khu tái định cư tại phường Uông Bí, TP Quảng Ninh - Ảnh: P. MINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 26-11, một lãnh đạo UBND phường Uông Bí, TP Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa cử lực lượng chức năng đến yêu cầu một hộ gia đình trên địa bàn tháo dỡ phần rạp cưới chiếm toàn bộ lòng đường khu tái định cư gần Trường tiểu học Quang Trung, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, chính quyền địa phương nhận được phản ánh từ người dân về việc một hộ gia đình dựng rạp đám cưới chiếm trọn lòng đường khu tái định cư nên đã cử lực lượng liên ngành đến kiểm tra, tuyên truyền và giải thích các quy định liên quan đến việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Sau khi được vận động, gia đình này đã tự giác tháo dỡ rạp, trả lại mặt đường thông thoáng. Đồng thời địa phương cũng hướng dẫn hộ gia đình thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè theo quy định.

Lòng đường thông thoáng trở lại sau khi chính quyền vào cuộc, yêu cầu tháo dỡ rạp cưới dựng chiếm hết lối đi - Ảnh: P. MINH

Theo lãnh đạo phường Uông Bí, việc dựng rạp cưới, đám tiệc dưới lòng đường cần phải được thực hiện đúng quy định, có đăng ký và không được gây cản trở giao thông. Đặc biệt, việc chiếm toàn bộ mặt đường có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của xe cứu thương, xe chữa cháy khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về ý thức sử dụng không gian công cộng, khi nhu cầu tổ chức việc hiếu, hỷ của mỗi gia đình cần được tôn trọng nhưng không thể đánh đổi bằng sự bất tiện và mất an toàn của cộng đồng.