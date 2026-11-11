Hội đồng quản lý Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công ra mắt - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) được thành lập trên cơ sở Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công được thành lập năm 2020.

Tại lễ ra mắt Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, Hội đồng quản lý và ban lãnh đạo của viện cũng được ra mắt, gồm GS.TSKH Phan Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch, Viện trưởng; cùng ba Phó chủ tịch, Phó viện trưởng là GS.TS Nguyễn Văn Tài, PGS.TS Vũ Hoàng Công, TS Nguyễn Thị Kim Oanh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS.TSKH Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam - thay mặt Liên hiệp hội đề nghị lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công tập trung một số nhiệm vụ.

Một là nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự để phát huy tốt nhất năng lực của đội ngũ nhân lực hiện có.

Hai là bám sát tôn chỉ mục đích và nâng tầm chất lượng chuyên môn, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyên sâu, tập trung vào lĩnh vực chính trị, hành chính và chính sách công, tư vấn phản biện xã hội, góp phần cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Ba là mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và ngoài nước, kết nối chuyên gia, phát huy vai trò cầu nối quy tụ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước để tham gia các hội đồng tư vấn các đề tài, các dự án nghiên cứu lớn.

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực hiện và ủy quyền phân công thực hiện…

Cống hiến thực chất GS.TSKH Phan Xuân Sơn thay mặt ban lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công cho biết Viện đã xác lập phương châm hành động nhất quán “Học thuật sâu sắc - Thực tiễn sinh động - Cống hiến thực chất”. Ông nhấn mạnh trong đó “cống hiến thực chất” phải là thước đo tối thượng cho thành công của viện. Giá trị của viện phải được chứng minh bằng những giải pháp thực tiễn, tháo gỡ được những điểm nghẽn thể chế, những mô hình quản trị hiệu quả được hiện thực hóa và những chính sách đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, xã hội.

Ra mắt Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Nam Bộ Ngày 24-10 tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã diễn ra lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Giáo dục Văn hóa Nam Bộ.



