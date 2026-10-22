'Quy tắc 4 lần' quảng cáo nhà cái và thu nhập tiền tỉ của Captain, Người Thỏ ở XoilacTV

Khu làm việc của bình luận viên Người Thỏ - Ảnh: A05 Bộ Công an

Không chỉ bình luận diễn biến trận đấu, các bình luận viên XoilacTV còn phải giới thiệu nhà cái cá cược trực tuyến ngay trong thời gian phát sóng. Việc đọc quảng cáo được quy định cụ thể về số lần, nội dung và thời điểm thực hiện.

Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành, đằng sau những giọng bình luận quen thuộc với người xem thể thao là một bộ máy gồm khoảng 30 bình luận viên, được tuyển chọn, phân công công việc và trả lương theo quy trình.

Trong vụ án này, 74 bị can bị truy tố, trong đó có nhiều bình luận viên sử dụng những biệt danh như Captain, Người Thỏ, Batman, Người Nện, Người Sói, Trâu Gác Bếp...

Quảng cáo nhà cái 4 lần mỗi trận

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Captain, bắt đầu tham gia bình luận bóng đá trên XoilacTV từ cuối năm 2018. Đến giữa năm 2023, Tuấn được Nguyễn Công Định, biệt danh Batman, giao làm trưởng nhóm bình luận viên của dự án 90 Phút.

Người hỗ trợ đắc lực cho Captain là Nguyễn Trung Sơn, biệt danh Người Thỏ, tham gia dự án từ tháng 11-2019. Ngoài việc trực tiếp bình luận, Sơn được giao làm tổ trưởng nhóm bóng đá, phụ trách xếp lịch, theo dõi hoạt động của các thành viên.

Công việc của Captain và Người Thỏ không chỉ là bảo đảm mỗi trận đấu đều có người bình luận. Theo cáo trạng, hai người còn thường xuyên nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng yêu cầu quảng cáo cho những trang cá cược trực tuyến.

Trên màn hình phát sóng, các banner và đường dẫn truy cập website cá cược được bộ phận kỹ thuật cài đặt sẵn. Trong lúc bình luận, các thành viên phải đọc những nội dung giới thiệu nhà cái theo yêu cầu, trong đó đối tác quảng cáo lớn nhất là 8XBET.

Đáng chú ý, việc đọc quảng cáo được quy định khá cụ thể. Với mỗi trận bóng đá, bình luận viên phải đọc bốn lần. Các môn thể thao khác thường phải đọc từ hai đến ba lần, tùy yêu cầu.

Thời điểm đọc quảng cáo cũng được tính toán để nhiều người xem có thể nghe rõ nhất, thường ưu tiên lúc nghỉ giữa hiệp, trận đấu tạm dừng hoặc những khoảng nghỉ khác, cáo trạng nêu.

Công an đột kích một trong các địa điểm làm việc của XoilacTV - Ảnh: A05 Bộ Công an

Cáo trạng xác định Captain và Người Thỏ thường xuyên nhắc các bình luận viên đọc đúng nội dung, đủ số lần quảng cáo theo yêu cầu của Nguyễn Công Định cũng như các nhà cái.

Ngay cả Batman, người trực tiếp điều hành toàn bộ dự án 90 Phút, cũng phải thực hiện công việc này khi lên sóng.

Vì đam mê Manchester United, Định chỉ chọn bình luận những trận có đội bóng này thi đấu. Trước giờ phát sóng khoảng một tiếng, Định bật máy tính tại phòng bình luận để bộ phận kỹ thuật cài đặt từ xa qua phần mềm TeamViewer.

Khi trận đấu diễn ra, Batman vừa bình luận, tương tác với khán giả, vừa đọc bốn lần nội dung quảng cáo cho nhà cái 8XBET.

Cáo trạng nêu, từ tháng 1-2025 đến đầu tháng 2-2026, Định trực tiếp bình luận 47 trận bóng đá, trong đó người này xác định có 37 trận xâm phạm bản quyền của các đơn vị phát sóng K+, FPT và VTVcab.

Tuyển người bằng video thử giọng, nhận lương và thưởng tiền tỉ

Theo cáo trạng, để duy trì các website phát sóng thể thao liên tục, dự án 90 Phút tuyển nhiều bình luận viên phụ trách từng môn, từng giải đấu.

Cách tuyển người được cáo trạng mô tả khá cụ thể. Khi cần thêm nhân sự, Captain đề xuất với Batman về số lượng bình luận viên cho từng môn thể thao. Sau khi được đồng ý, Tuấn đăng thông tin tuyển dụng lên Facebook.

Người muốn tham gia phải gửi một đoạn video tự bình luận để Captain và Người Thỏ đánh giá. Chỉ những ứng viên đáp ứng yêu cầu mới được nhận vào làm việc.

Đội ngũ này được chia thành hai nhóm. Nhóm chính thức ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Heligate, thường làm việc tại văn phòng. Nhóm cộng tác viên không ký hợp đồng, chủ yếu kết nối từ nhà riêng qua máy tính.

Ngoài Captain, Người Thỏ, nhóm còn có Người Nện (Nguyễn Thành Khuê), Người Cồn (Nguyễn Cường Thịnh), Người Cây (Hoàng Kỳ Anh), Mì Tôm (Lê Xuân Thành), Trâu Gác Bếp (Đinh Xuân Anh)...

Mỗi môn thể thao được giao cho một tổ trưởng phụ trách. Người Thỏ quản lý lịch bình luận bóng đá, Người Cây phụ trách bóng rổ, bóng bầu dục và bóng chày, Người Cồn phụ trách tennis, còn Mì Tôm phụ trách cầu lông.

Hằng tuần, các thành viên đăng ký thời gian rảnh. Các tổ trưởng dựa vào lịch thi đấu để phân công từng trận trên Google Sheets.

Trước khi lên sóng khoảng một giờ, bình luận viên phải bật máy tính để bộ phận kỹ thuật kết nối nguồn phát, chuẩn bị hình ảnh và âm thanh. Khi trận đấu diễn ra, họ vừa bình luận, vừa phối hợp xử lý sự cố đường truyền và thực hiện yêu cầu quảng cáo.

Công việc được chấm công theo từng trận để tính lương. Theo cáo trạng, trận đấu dưới 90 phút được trả 200.000 đồng. Trận kéo dài từ 90 phút đến khoảng ba giờ có mức công từ 350.000 - 500.000 đồng, tùy môn thể thao và hình thức làm việc.

Riêng trận Ngoại hạng Anh, bình luận viên chính thức được trả 500.000 đồng, còn cộng tác viên nhận 400.000 đồng. Dịp lễ, Tết, tiền công có thể tăng gấp 1,5-2 lần.

Ngoài tiền bình luận từng trận, nhân viên chính thức còn được nhận lương cố định và thưởng.

Đáng chú ý, dù chỉ trực tiếp bình luận 46 trận thể thao trong giai đoạn được thống kê từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Captain được xác định đã nhận tổng cộng hơn 6,1 tỉ đồng trong cả quá trình làm việc tại dự án.

Trong số này, tiền lương cố định là hơn 1,56 tỉ đồng, tiền bình luận cùng các khoản thưởng hơn 4,53 tỉ đồng.

Với Người Thỏ, cáo trạng xác định Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận xâm phạm bản quyền. Tổng số tiền Sơn được hưởng trong quá trình làm việc tại dự án là hơn 2,76 tỉ đồng.

Một số thành viên khác cũng nhận khoản tiền lớn như Người Nện hơn 1,78 tỉ đồng, Người Cồn hơn 1,63 tỉ đồng.

Việc trả lương ban đầu được thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, từ tháng 5-2025, Batman chỉ đạo chuyển sang thanh toán bằng USDT qua ví điện tử trên sàn giao dịch tiền số OKX.

Captain phụ trách chuyển tiền cho các bình luận viên chính thức, còn Người Thỏ nhận USDT để thanh toán cho nhóm cộng tác viên trực tuyến.

Theo cáo trạng, đến khi vụ án bị phát hiện, tiền lương tháng 12-2025 đã được thanh toán đầy đủ, nhưng tiền lương từ tháng 1-2026 đến thời điểm các thành viên bị bắt vẫn chưa được chi trả.

Cơ quan tố tụng xác định, từ đầu năm 2025 đến ngày 5-2-2026, dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi hình trận đấu mà không được sự cho phép của các đơn vị nắm giữ quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Theo cáo trạng, 74 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan đến hệ thống XoilacTV, CakhiaTV. Chỉ trong 10 tháng, nhóm bị can điều hành hai dự án 90 Phút và Cakhia bị xác định thu lợi bất chính gần 134 tỉ đồng từ hoạt động quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến.