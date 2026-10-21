Nhóm XoilacTV, CakhiaTV thu lợi 134 tỉ đồng từ quảng cáo cá cược cho các 'nhà cái'

Công an thời điểm đột kích hệ thống XoilacTV - Ảnh: Công an cung cấp

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đến hệ thống website XoilacTV, CakhiaTV cùng hàng loạt trang phát sóng bóng đá, thể thao trái phép và quảng cáo cho các nhà cái trực tuyến.

Theo cáo trạng, những người đứng sau hệ thống này đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng cho người hâm mộ xem bóng đá miễn phí để thu hút lượng lớn người truy cập, sau đó kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo cá cược.

Trong những trận đấu được phát trực tiếp, người xem không chỉ bắt gặp các banner, đường dẫn đến website cá cược mà còn nghe bình luận viên giới thiệu nhà cái ngay trong phần bình luận.

Ông chủ XoilacTV, CakhiaTV bỏ vốn xây dựng 10 website phát bóng đá lậu

Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi) vốn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Dũng từng thành lập nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Heligate chuyên cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng nước ngoài.

Cuối tháng 8-2018, Dũng quen Nguyễn Công Định (33 tuổi), một lập trình viên có niềm đam mê bóng đá.

Trước đó, Định đã tự xây dựng trang web XoilacTV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá cho người hâm mộ xem miễn phí. Tuy nhiên, thời điểm này website hoạt động nhỏ lẻ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Nhận thấy tiềm năng kiếm tiền từ lượng người xem bóng đá, Dũng quyết định bỏ vốn để Định phát triển hệ thống website phát sóng và bình luận thể thao.

Bị can Phạm Nguyễn Dũng, người sáng lập XoilacTV - Ảnh: Công an Hưng Yên

Hai người thỏa thuận Dũng chịu toàn bộ chi phí ban đầu, từ máy móc, máy chủ, đường truyền đến tiền thuê văn phòng, trả lương nhân viên. Định phụ trách công nghệ, trực tiếp phát triển dự án. Khi có lợi nhuận, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi người được hưởng 50%.

Dự án được đặt tên SBG, sau này gọi là 90 Phút, hoạt động trong Công ty Heligate.

Cáo trạng xác định ban đầu dự án được định hướng phát triển cả sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền và không bản quyền. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, nhóm của Định tập trung xây dựng hệ thống website phát sóng, bình luận các chương trình thể thao mà không xin phép đơn vị giữ bản quyền.

Để che giấu hoạt động này, Dũng chỉ đạo Lương Tuấn Giang (42 tuổi), giám đốc Công ty Heligate, ký hợp đồng lao động với Định và một số thành viên chủ chốt của dự án dưới danh nghĩa nhân viên công ty.

Đến giữa năm 2019, Định được giao trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ dự án 90 Phút. Nhân sự liên tục được tuyển thêm, chia thành các nhóm lập trình, bình luận viên, kết nối, truyền thông và hành chính.

Từ một website ban đầu, đến đầu tháng 2-2026, dự án 90 Phút đã phát triển thành 6 trang gồm XoilacTV, 90PhutTV, VeboTV, ThapcamTV, CakeoTV và BanhkhucTV.

Cáo trạng nêu, do liên tục phát các chương trình thể thao vi phạm bản quyền, hệ thống thường xuyên bị cơ quan chức năng cảnh báo, chặn truy cập. Định đã chỉ đạo nhóm lập trình phát triển nhiều website cùng hàng trăm tên miền thay thế.

Nhóm này còn tạo các đường dẫn rút gọn để tập hợp những website trong hệ thống, giúp người xem tiếp tục truy cập khi tên miền cũ bị chặn.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 1-1-2025 đến 5-2-2026, các trang thuộc dự án 90 Phút đã phát sóng hơn 1.500 bản ghi hình trận đấu mà không được sự cho phép của các đơn vị nắm giữ quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, K+, FPT và VTVcab.

Không dừng lại ở dự án 90 Phút, đầu năm 2022, Định giới thiệu với Dũng một người có khả năng bình luận bóng đá là Đỗ Văn Chiến (31 tuổi).

Trước đó, Chiến từng muốn ứng tuyển làm bình luận viên cho dự án 90 Phút. Sau khi xem các clip bình luận của Chiến, Định nhận thấy người này có tiềm năng nên khuyến khích phát triển một hệ thống website riêng và hứa hỗ trợ công nghệ.

Dũng sau đó đồng ý bỏ vốn đầu tư, còn Chiến trực tiếp quản lý, tuyển nhân sự và điều hành dự án mới mang tên Cakhia.

Ngoài việc điều hành, Chiến còn tham gia bình luận bóng đá với biệt danh Giàng A Phò. Đến đầu tháng 2-2026, Cakhia đã phát triển thành 4 website gồm CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV...

Như vậy, từ trang XoilacTV ban đầu, nhóm của Dũng đã đầu tư phát triển hai dự án với tổng cộng 10 website xem và bình luận bóng đá.

Quảng cáo nhà cái mang về gần 134 tỉ đồng

Theo cáo trạng, việc cho người hâm mộ xem bóng đá miễn phí giúp các website thu hút lượng lớn người truy cập. Đây cũng là cơ sở để nhóm điều hành tìm kiếm doanh thu từ quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến.

Dự án 90 Phút tuyển khoảng 30 bình luận viên, sử dụng nhiều biệt danh như Batman, Captain, Người Thỏ, Người Nhện, Người Cồn, Người Cây... để bình luận các trận bóng đá và những môn thể thao khác.

Đáng chú ý, ngoài nhiệm vụ bình luận diễn biến trận đấu, các thành viên còn phải đọc nội dung quảng cáo nhà cái theo yêu cầu.

Ngay cả Nguyễn Công Định, người trực tiếp điều hành dự án với biệt danh Batman, cũng tham gia công việc này.

Cáo trạng xác định từ ngày 5-1-2025 đến 1-2-2026, Định trực tiếp bình luận 47 trận bóng đá, trong đó có 37 trận thuộc quyền của các đơn vị phát sóng K+, FPT và VTVcab.

Trong các trận đấu, Định vừa theo dõi, bình luận và tương tác với khán giả, vừa phải đọc bốn lần nội dung quảng cáo cho nhà cái 8XBET.

Cáo trạng xác định đến khoảng tháng 5-2023, khi lượng người xem đã ổn định, dự án 90 Phút bắt đầu nhận quảng cáo của các nhà cái.

Ban đầu, nguồn tiền thu được còn ít, chủ yếu dùng mua sắm trang thiết bị, trong khi Dũng vẫn phải bù thêm tiền cá nhân để trả các khoản vận hành.

Từ tháng 4-2025, dự án bắt đầu có lợi nhuận ổn định. Nguồn tiền chủ yếu đến từ nhà cái 8XBET và một đơn vị trung gian quảng cáo cho các website cá cược như LU88, MAN88, HBET...

Các giao dịch quảng cáo được Định trao đổi với đối tác qua ứng dụng Signal. Hằng tháng, tiền quảng cáo được chuyển bằng USDT vào ví điện tử do bộ phận thủ quỹ quản lý.

Với dự án Cakhia, cách kiếm tiền cũng tương tự. Các website của dự án nhận quảng cáo từ 8XBET và đơn vị trung gian quảng cáo cho những trang cá cược như NET88, SV88, Zbet, DEBET, One88...

Cáo trạng xác định từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, dự án 90 Phút thu 2.700 USDT, tương đương 69 tỉ đồng.

Trong cùng thời gian, dự án Cakhia thu 2.600 USDT, tương đương 64,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, những trận bóng đá được phát miễn phí để thu hút người xem, còn quảng cáo của các nhà cái mới là nguồn tiền mang về cho nhóm bị can điều hành hai dự án gần 134 tỉ đồng chỉ trong 10 tháng.