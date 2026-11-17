Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng quản lý quỹ và đại diện các nhà tài trợ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 17-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký cam kết tài trợ Quỹ khuyến tài Đất Mũi, ghi nhận tổng số tiền tài trợ ban đầu lên đến 70 tỉ đồng.



Quỹ khuyến tài Đất Mũi được công nhận đủ điều kiện hoạt động từ ngày 13-11-2026. Ông Lê Hoàng Dự - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau - cho biết quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu của quỹ là tạo cầu nối giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng để huy động nguồn lực phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ lâu dài cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc nhưng hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, quỹ cũng hỗ trợ các cá nhân có năng khiếu, tài năng đặc biệt, sáng kiến nổi trội trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Ngay tại buổi lễ, quỹ đã tiếp nhận cam kết tài trợ tổng cộng 70 tỉ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỉ đồng từ nguồn vận động đóng góp 2 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Bốn doanh nghiệp gồm Tập đoàn GrowMax, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương cùng cam kết tài trợ 10 tỉ đồng mỗi đơn vị.

Bà Khưu Tố Khương - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương - cho rằng việc thành lập quỹ là chủ trương ý nghĩa và cam kết sẽ đồng hành để quỹ thực sự trở thành địa chỉ tin cậy chắp cánh cho các tài năng của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến tài Đất Mũi - nhấn mạnh giáo dục và đào tạo giữ vai trò chiến lược đối với tương lai địa phương.

Ông trân trọng sự sẻ chia của các doanh nghiệp cùng sự hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, xem đây là niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng dành cho sự nghiệp trồng người.

Thay mặt hội đồng quản lý, ông Luân cam kết sẽ điều hành quỹ thực chất, hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng quy định.

"Chúng tôi xác định niềm tin của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ chính là tài sản quý giá nhất của quỹ. Vì vậy, mỗi đồng tài trợ sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội học tập, những điều kiện phát triển tài năng và những giá trị thiết thực cho xã hội", ông Luân nói.