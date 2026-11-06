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Quảng Trị yêu cầu sớm khởi công băng tải than đá từ Lào về Việt Nam

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Chậm tiến độ 2 năm, dự án băng tải than từ Lào về Việt Nam, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, được tỉnh Quảng Trị đốc thúc và yêu cầu khởi công vào ngày 19-12.

Quảng Trị yêu cầu sớm khởi công băng tải than đá xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Kho than Công ty TNHH Nam Tiến đầu tư ở phía Lào, sát biên giới Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 6-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nam Tiến - chủ đầu tư - rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống băng tải than từ Lào về Việt Nam, đoạn trên lãnh thổ Việt Nam, vào ngày 19-12.

Theo đó, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 1568 vào tháng 6-2024. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện chậm so với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nam Tiến báo cáo cụ thể tình hình triển khai dự án, xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi Sở Tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công theo kế hoạch.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị từng yêu cầu nhà đầu tư khởi công dự án trong quý 1-2025.

Quảng Trị yêu cầu sớm khởi công băng tải than đá xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Than từ Lào hiện nhập vào Việt Nam bằng đường bộ khiến tuyến quốc lộ 15D trở nên quá tải, xuống cấp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Băng tải than có điểm đầu tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc cửa khẩu quốc tế La Lay và điểm cuối tại kho bãi hàng hóa ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tổng diện tích đất sử dụng 23,82ha, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, công suất thiết kế 30 triệu tấn than đá mỗi năm.

Công trình có tuyến băng tải dài hơn 6km, cùng các trạm chuyển tải và hệ thống dây chuyền công nghệ tiếp nhận, vận chuyển than. Toàn bộ hệ thống được điều khiển tự động, tích hợp camera giám sát, thông tin liên lạc, kiểm soát người và hàng hóa, cân băng tải điện tử.

Dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu than trong nước, đồng thời giảm áp lực vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế La Lay và quốc lộ 15D.

Những năm gần đây, hoạt động nhập khẩu than đá từ Lào về Việt Nam diễn ra sôi động, chủ yếu thông qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay của hai nước Việt Nam và Lào.

Quảng Trị yêu cầu sớm khởi công băng tải than đá xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Băng tải than đá sẽ giảm tải cho quốc lộ 15D - Đồ họa: HOÀNG TÁO

Quảng Trị yêu cầu sớm khởi công băng tải than đá xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 5.Chấp thuận làm băng tải dài hơn 6km chuyển than từ Lào về Việt Nam

Dự án băng tải than dài 6,115km, từ biên giới Việt Nam - Lào về nội địa có khả năng vận chuyển 30 triệu tấn than đá/năm, nhằm khắc phục hạn chế về đường bộ chật hẹp, xuống cấp.

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    Chủ đề: nhập khẩu than quốc lộ 15 than đá băng tải than Quảng Trị

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