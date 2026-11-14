Quảng Ngãi hỗ trợ sinh hoạt phí, đi lại và thuê nhà cho cán bộ luân chuyển, điều động, biệt phái

Ia Đal là xã biên giới, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi 360km - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 14-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn 11958 về triển khai Nghị quyết 85 của HĐND tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu phổ biến nội dung nghị quyết; rà soát, xác định đúng đối tượng, điều kiện hưởng chính sách, lập hồ sơ và giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, hồ sơ và kinh phí đề nghị hỗ trợ.

Theo nghị quyết, cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp xã và người được điều động ngang cấp giữa các xã, phường, đặc khu được hỗ trợ 2 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Trường hợp từ cấp xã lên cấp tỉnh được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với chi phí đi lại, mức hỗ trợ được tỉnh Quảng Ngãi căn cứ khoảng cách từ nơi thường trú đến trụ sở làm việc mới.

Cụ thể, từ 15km đến dưới 50km được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; từ 50km đến dưới 100km là 2 triệu đồng; từ 100km đến dưới 250km là 2,5 triệu đồng và từ 250km trở lên là 3 triệu đồng/người/tháng.

Người đến công tác tại địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,4 trở lên được hỗ trợ thêm 20% mức đi lại.

Về tiền thuê nhà, người từ cấp tỉnh xuống cấp xã hoặc điều động ngang cấp giữa các xã, phường, đặc khu được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng nếu nơi công tác mới không bố trí nhà công vụ.

Trường hợp từ cấp xã lên cấp tỉnh được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Người đã có nhà ở hợp pháp tại địa bàn đến công tác không được hưởng khoản này.

Ngoài hỗ trợ hằng tháng, một số nhóm cán bộ còn được nhận khoản hỗ trợ ban đầu một lần. Người từ cấp tỉnh xuống cấp xã được hỗ trợ 12 triệu đồng tại địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực 0,2 trở xuống; 14 triệu đồng tại địa bàn có hệ số 0,3-0,5 và 16,5 triệu đồng tại địa bàn có hệ số 0,7.

Người từ cấp xã lên tỉnh được hỗ trợ 12 triệu đồng, điều động ngang cấp giữa các xã, phường, đặc khu được hỗ trợ 5 triệu đồng. Cán bộ nữ thuộc nhóm được hưởng khoản hỗ trợ ban đầu được cộng thêm 50%.

Còn xã Ia Tơi cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 370km. Sau khi hợp nhất với Kon Tum, rất nhiều xã miền núi, biên giới cách tỉnh lỵ hàng trăm km - Ảnh: TRẦN MAI

Những điều kiện được thụ hưởng chính sách Chính sách không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp điều động, biệt phái. Đối tượng hưởng gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cấp có thẩm quyền quản lý; trưởng, phó phòng và tương đương ở cấp tỉnh; một số cán bộ dưới 42 tuổi được thống nhất cho ý kiến để luân chuyển, điều động giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; người được biệt phái về xã hỗ trợ nhân lực chuyên môn tại địa phương có dự án, công trình trọng điểm và một số cán bộ cấp xã thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo. Điều kiện chung là khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác mới từ 15km trở lên. Các trường hợp điều động, biệt phái theo nhu cầu cá nhân; điều động do có kết luận vi phạm hoặc do bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không thuộc diện áp dụng. Thời gian hưởng hỗ trợ tối đa 5 năm đối với mỗi lần luân chuyển, điều động; người biệt phái hưởng theo thời gian biệt phái nhưng tổng thời gian không quá 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16-11-2026, kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh.