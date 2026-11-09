Quang Linh, Phương Thanh, Đông Nhi khuấy động Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại Nhật

Đông Nhi ngọt ngào trong áo dài hồng, khăn rằn gởi đến khán giả hình ảnh Việt Nam thân thương - Ảnh: BTC

Trong lễ hội này, Quang Linh, Phương Thanh, Đông Nhi… đã đem đến những ca khúc hay phục vụ đông đảo khán giả.

Đông Nhi ngọt ngào trong áo dài, khăn rằn

Chương trình nghệ thuật Lễ hội Việt Nam - TP.HCM diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11. Theo ban tổ chức sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo, vươn mình trở thành "siêu đô thị quốc tế", mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa hướng về cộng đồng bà con kiều bào, du học sinh và người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Aichi.

Đây cũng là dịp bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau trong thời gian công tác, làm việc, học tập và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước qua lời ca, tiếng hát, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng đến từ TP.HCM như Quang Linh, Phương Thanh, Đông Nhi, Erik, Đông Hùng, nhóm múa ABC… Các nghệ sĩ đã cháy hết mình khiến đông đảo khán giả phấn khích.

Phát biểu bế mạc lễ hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy bày tỏ sự vui mừng vì lễ hội đã đón rất nhiều lượt khách tham quan.

Ông Trần Văn Bảy phát biểu bế mạc tại lễ hội - Ảnh: BTC

Ông nhấn mạnh: "Bên cạnh những tiết mục ca múa nhạc dân tộc, không gian trưng bày đã đưa đến với bạn bè Aichi những sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và TP.HCM, được chọn lọc để phù hợp thị hiếu tiêu dùng Nhật Bản.

Còn có những điểm đến, hành trình du lịch hấp dẫn, cùng những nét văn hóa dân gian giản dị như nghệ thuật nặn tò he.

Và ngay sau lễ hội, tại hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế TP.HCM và Nhật Bản được tổ chức tại Aichi, doanh nghiệp hai bên sẽ có dịp ngồi lại cùng nhau, lắng nghe nhu cầu của nhau và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Lễ hội là kết quả phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị TP từ văn hóa, du lịch đến xúc tiến thương mại, đầu tư, cùng ban tổ chức và bạn bè Aichi.

Lễ hội khép lại nhưng những kết nối được vun đắp trong những ngày qua sẽ là khởi đầu cho các chương trình hợp tác thiết thực hơn giữa hai địa phương trong thời gian tới".

Ca sĩ Quang Linh biểu diễn trong Lễ hội Việt Nam - TP.HCM - Ảnh: BTC