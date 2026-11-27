Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư bầu ra để đại diện chủ sở hữu quản lý tòa nhà. Ảnh chụp một tòa chung cư tại phường Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Theo đại diện Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO), rất nhiều thành viên ban quản trị chung cư gánh vác trách nhiệm quản lý tài sản hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nhưng xem đây như một công việc bán thời gian. Nhiều cá nhân thiếu kiến thức chuyên môn về pháp lý, tài chính hay kỹ thuật.

Ranh giới quyền lực và khoảng trống trách nhiệm

Phân tích về thực trạng năng lực ban quản trị hiện nay, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch HCMO, chỉ ra một thực tế đáng lo ngại.

Nhiều thành viên ban quản trị tham gia với tinh thần nhiệt huyết nhưng chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật, không tham gia hoặc chỉ tham gia hình thức các khóa đào tạo về quản lý vận hành.

Nhiều người đề cao quyền hạn nhưng chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý, đồng thời chưa phân định rõ ranh giới giữa vai trò của ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành (ban quản lý), dẫn đến tâm lý "chỉ đạo" thô bạo thay vì "quản trị, giám sát và chịu trách nhiệm".

Theo ông, có một nghịch lý lớn trong câu chuyện này. Người dân bỏ ra vài tỉ đồng để sở hữu căn hộ nhưng lại gần như không có nhiều công cụ để giám sát việc vận hành tài sản của mình sau khi nhận nhà. Nhiều tranh chấp chung cư không xuất phát từ chất lượng công trình mà từ chất lượng quản trị. Khi xảy ra mâu thuẫn, cư dân thường rơi vào "mê hồn trận" vì khoảng trống trách nhiệm. Bởi khi đó, chủ đầu tư nói đã hết trách nhiệm, ban quản trị cho rằng đang làm đúng chức năng, còn ban quản lý lại giải thích họ chỉ là đơn vị làm thuê theo hợp đồng.

Theo một số báo cáo, TP.HCM hiện có 1.440 nhà chung cư với 141.062 căn hộ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ban quản lý có được quyền cắt nước sinh hoạt của cư dân?

Một trong những điểm nóng tranh chấp phổ biến và gay gắt nhất hiện nay là việc ban quản lý hoặc ban quản trị tiến hành tạm ngừng cung cấp dịch vụ (cắt nước sinh hoạt) khi cư dân nợ phí quản lý vận hành. Cư dân bị cắt nước thường bức xúc cho rằng nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu, ban quản lý không có quyền xâm phạm. Ở chiều ngược lại, đơn vị vận hành kêu trời vì nếu cư dân không đóng phí, họ lấy đâu ra kinh phí để vận hành máy bơm, bảo trì bồn bể và trả tiền điện?

Dưới góc nhìn chuyên môn vận hành, ông Nguyễn Duy Thành (HCMO) bóc tách bản chất thực tế.

Theo ông, nhiều cư dân tách biệt tiền nước và phí quản lý. Nhưng thực tế, công ty cấp nước thành phố chỉ bán nước đến điểm đấu nối và bể chứa tổng của tòa nhà. Để nước chảy từ bể tổng lên bồn mái rồi đến từng căn hộ, ban quản lý phải chi trả một chuỗi chi phí kỹ thuật từ nguồn phí quản lý vận hành: điện năng chạy máy bơm liên tục, nhân sự kỹ thuật trực vận hành, bảo trì máy bơm, súc rửa bể chứa định kỳ, xét nghiệm chất lượng nước và bù đắp hao hụt kỹ thuật.

Nếu cư dân cố tình không đóng phí quản lý, quỹ vận hành thiếu hụt nghiêm trọng, hệ thống máy bơm không thể hoạt động. Khi đó, bản chất không phải là ban quản lý 'cắt nước', mà là hệ thống kỹ thuật không đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục duy trì vận hành.

Để làm rõ ranh giới pháp lý giữa "quyền cắt nước" và "nghĩa vụ đóng phí", luật sư Nguyễn Đăng Tư, Đoàn luật sư TP.HCM, đưa ra nhiều phân tích pháp lý quan trọng.

Ông nói cần phân biệt rõ giữa quyền cắt nước sinh hoạt (của đơn vị cấp nước sạch) và quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước nội bộ.

Với nhà ở riêng lẻ, người dân ký hợp đồng mua nước trực tiếp với công ty cấp nước. Nhưng ở chung cư, công ty cấp nước chỉ bán nước đến đồng hồ tổng. Ban quản lý và ban quản trị là bên vận hành hệ thống nội bộ. Do đó, nếu cư dân không thanh toán phí dịch vụ vận hành hệ thống đã được xác lập hợp pháp, không thể mặc nhiên buộc ban quản lý phải bù chi phí phục vụ.

Luật sư Nguyễn Đăng Tư cho rằng UBND cấp xã/phường khi giải quyết khiếu nại không nên chỉ căn cứ vào việc "nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu" để vội vã kết luận mọi hành vi tạm ngưng cấp nước là trái pháp luật, mà phải đánh giá toàn diện cơ chế cấp nước, hợp đồng vận hành và nội quy hợp pháp của từng tòa nhà.

Cư dân kiện vì bị cắt nước, tòa tuyên ban quản lý không sai Thực tiễn xét xử đã ghi nhận phán quyết phúc thẩm quan trọng tại bản án dân sự phúc thẩm số 1672/2025/DS-PT ngày 25-12-2025 của Tòa án nhân dân TP.HCM. Cụ thể, ông Nguyễn Đình P. (chủ căn hộ 7, cao ốc B NGT, TP.HCM) nợ số tiền phí quản lý vận hành 8.023.070 đồng từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2025 (với mức phí 6.600 đồng/m² do Hội nghị nhà chung cư thông qua ngày 6-8-2023 với tỉ lệ đồng thuận 75,56%). Dù ông P. đóng tiền nước nhưng kiên quyết không đóng phí quản lý, Công ty TNHH Quản lý Nhà A đã tiến hành tạm ngưng cấp nước từ ngày 13-12-2024 theo đúng hợp đồng và nội quy tòa nhà. Ông P. khởi kiện đòi Công ty A xin lỗi công khai và bồi thường 24.086.000 đồng. Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện và kháng cáo của ông P.. Tòa nhận định: Theo văn bản 1404/PHT-KTKS ngày 24-10-2024 của Công ty CP Cấp nước PHT, đơn vị này chỉ bán nước tới đồng hồ tổng. Việc Công ty A tạm ngừng dịch vụ cấp nước nội bộ là thực hiện đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 5 Hợp đồng dịch vụ, khoản 2.1 Điều 9 Nội quy tòa nhà và khoản 9 Điều 43 Thông tư 05/2024/TT-BXD. Do ông P. vi phạm nghĩa vụ thanh toán trước nên Công ty A không có hành vi trái pháp luật và không có lỗi.