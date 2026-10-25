Phương án sắp xếp, nâng cấp chợ Bến Thành, Tân Định, Đa Kao... có gì 'hot'?

Du khách nước ngoài mua sắm tại chợ Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Là ngôi chợ biểu tượng của TP.HCM với lượng khách đến cả hàng nghìn lượt mỗi ngày, chợ Bến Thành tới đây sẽ tiếp tục được sắp xếp, nâng cấp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-10, Ngô Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành, cho biết đã lên phương án sắp xếp lại ngành hàng để phù hợp với hoạt động tại chợ Bến Thành.

Theo đó, trước mắt ngành hàng tươi sống tại khu 3 và khu 4 chưa hoạt động hết công suất, nhiều vị trí bỏ trống sẽ được thu gọn lại, gom về một khu để đảm bảo vệ sinh. Không gian có được sau khi gom sẽ được kinh doanh bánh kẹo, cà phê, đồ lưu niệm... để phù hợp với đặc thù chợ du lịch.

Bên cạnh đó, thời gian hoạt động tại chợ đã kéo dài lên 21h để thuận lợi cho du khách mua sắm, thay vì chỉ 18h - 19h như trước đây. Để hỗ trợ cho tiểu thương và du khách, hai nhà vệ sinh tại chợ vừa được đưa vào hoạt động miễn phí.

Với kế hoạch thành lập phố ẩm thực đêm, ông Hà cho biết đang tính toán lại cung đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu để phù hợp với hoạt động phố ẩm thực và tình hình giao thông quanh chợ.

"Theo kế hoạch, phố ẩm thực đêm sẽ ưu tiên kinh doanh một bên đường ở phía chợ Bến Thành, để chừa lại không gian cho các hộ dân; đồng thời sẽ được xây dựng hài hòa với tuyến metro để tận dụng lợi thế nguồn khách nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông", ông Hà thông tin.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý chợ Bến Thành cho biết sẽ tiếp tục trình phương án cải tạo hạ tầng bên trong chợ, trong đó tính đến phương án lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa.

Trong khi đó, UBND phường Tân Định cho biết phường đã giao các đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác chung chợ Tân Định và chợ Đa Kao, đồng thời sắp xếp lại ngành hàng, khu vực bán hàng.

Phương án sắp xếp ngành hàng gồm: khu bán thực phẩm tươi sống, rau quả, đồ mỹ nghệ... đang được chuẩn bị. Ngoài ngành hàng, hệ thống cống, mặt đường sẽ tính toán nâng cấp, sửa chữa, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo lãnh đạo phường Tân Định, hoạt động mua bán hiện tập trung nhiều ở đường Trương Hán Siêu, trong khi nhiều quầy sạp bên trong chợ Đa Kao kinh doanh khó khăn. Do đó, phường đang tập trung kêu gọi đầu tư để thay đổi tình hình kinh doanh tại chợ, đồng thời xây dựng chợ trở thành một sản phẩm du lịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ mới đây, ông Lê Quang Thiện, Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định, cho biết phường đang định hướng tiếp tục cải tạo khu vực mặt hông chuyên kinh doanh ẩm thực, đồng thời đầu tư hạ tầng, quầy sạp phía mặt đường Nguyễn Hữu Cầu để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thu hút khách đến chợ Tân Định.

Ngoài ra, chợ tiếp tục được làm mới bằng các bức bích họa giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển, tăng cường hệ thống chiếu sáng... để tạo thêm sắc màu.

Theo đơn vị quản lý chợ Tân Định, sau chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, cùng với đó là nhiều hoạt động chỉnh trang, lượng khách đến chợ có xu hướng tăng, đặc biệt các đoàn khách du lịch tới nhiều hơn.

Vào cuối tuần, lễ, Tết, lượng khách có thể lên đến cả nghìn lượt.

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