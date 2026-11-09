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Phú Quốc ra quân cưỡng chế hàng loạt trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ra quân thực hiện chiến dịch cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hàng loạt trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp trên đảo.

Phú Quốc ra quân cưỡng chế hàng loạt trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thực hiện cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp trên đảo - Ảnh: XUÂN MI

Chiều 9-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết từ ngày 9 đến 12-11, Ban thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc phối hợp đơn vị liên quan tiến hành chiến dịch ra quân cưỡng chế 19 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai ở Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới. 

Tổng diện tích đất phải cưỡng chế thu hồi, khôi phục hiện trạng hơn 33.300m². 

Trong đó có trường hợp bà L.T.B. chiếm 4.881m² đất ở khu phố Suối Đá; bà P.T.P.N. lấn hơn 7.075m² đất ở khu phố Cửa Lấp; ông N.S.Th. vi phạm hơn 8.353m² ở khu phố Suối Mây...

Phú Quốc ra quân cưỡng chế hàng loạt trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng - Ảnh 3.

Nhiều diện tích đất trên đảo Phú Quốc bị cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu - Ảnh: XUÂN MI

Bên cạnh các trường hợp bị cưỡng chế, một số hộ dân trên đảo cũng đã tự nguyện chấp hành, tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu với diện tích hơn 3.699m².

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, với chiến dịch lần này địa phương gửi đi thông điệp mạnh mẽ về mọi hành vi lấn chiếm đất đai, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất lâm nghiệp hay đất thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý đều bị xử lý.

Cưỡng chế thu hồi đất công, đất lâm nghiệp ở Phú Quốc bị lấn chiếm - Ảnh 3.Cưỡng chế thêm 8 biệt thự trái phép ở Phú Quốc

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) hôm nay tiếp tục cưỡng chế thêm 8 biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

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    Chủ đề: đảo Phú Quốc chiếm đất rừng Vườn quốc gia Phú Quốc cưỡng chế lấn chiếm đất công

    Dòng sự kiện: Xây dựng trái phép

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