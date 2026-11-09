Phú Quốc ra quân cưỡng chế hàng loạt trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng

Lực lượng chức năng ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thực hiện cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp trên đảo - Ảnh: XUÂN MI

Chiều 9-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết từ ngày 9 đến 12-11, Ban thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc phối hợp đơn vị liên quan tiến hành chiến dịch ra quân cưỡng chế 19 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai ở Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới.

Tổng diện tích đất phải cưỡng chế thu hồi, khôi phục hiện trạng hơn 33.300m².

Trong đó có trường hợp bà L.T.B. chiếm 4.881m² đất ở khu phố Suối Đá; bà P.T.P.N. lấn hơn 7.075m² đất ở khu phố Cửa Lấp; ông N.S.Th. vi phạm hơn 8.353m² ở khu phố Suối Mây...

Nhiều diện tích đất trên đảo Phú Quốc bị cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu - Ảnh: XUÂN MI

Bên cạnh các trường hợp bị cưỡng chế, một số hộ dân trên đảo cũng đã tự nguyện chấp hành, tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu với diện tích hơn 3.699m².

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, với chiến dịch lần này địa phương gửi đi thông điệp mạnh mẽ về mọi hành vi lấn chiếm đất đai, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất lâm nghiệp hay đất thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý đều bị xử lý.

